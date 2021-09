Hace algún tiempo que lo hizo pero la cantante del "Sueño de Morfeo", Raquel del Rosario, se ha sincerado ahora con todos sus seguidores al reconocer por qué ha decidido retirarse las prótesis de pecho que, hasta hace muy poco, llevaba. La cantante ha dado así un paso al frente al reconocer a través de sus redes sociales que "por coherencia" y "por salud" decidió extirpase las dos prótesis.

Del Rosario insiste en que su decisión se basa en la "honestidad" y reconoce que conocer los riesgos que este tipo de prótesis entraña para la salud le hizo tomar una decisión que, según ella misma, "llevaba mucho tiempo sintiendo la necesidad de hacerlo, pero lo iba retrasando la idea de pasar de nuevo por un quirófano".

Cáncer asociado a este tipo de prótesis

La cantante explica que fue a partir de un post publicado por una chica "que mostraba su cuerpo durante la lucha contra un cáncer asociado a estos implantes. Hubo una frase que me resonó de manera especial: 'Colocamos estas bombas de relojería sobre nuestro pecho y sobre nuestro corazón...' Esa noche no logré dormir".

Y en ese momento, reconoce Del Rosario, la decisión fue inamovible: "Esa misma semana busqué una clínica para extraerlos de mi cuerpo. Sí, era consciente de que esa zona no iba a ser la misma tras tantos años llevándolos, más los cuatro de lactancia en total, pero en la balanza sin duda pesaba más mi salud y el acto de coherencia conmigo misma", explica a todos sus seguidores.

La ex pareja de Fernando Alonso tomó está decisión tan difícil después de conocer las secuelas de un linfoma anaplásico de células grandes, un tipo raro de linfoma no Hodgkin que se ha descrito en el contexto de la cirugía reconstructiva y estética de mama mediante implantes. Del Rosario insiste en que su decisión no busca juzgar ni hacer sentir mal a nadie.