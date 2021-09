Kim Kardashian (40) es sin duda quien más ha dado que hablar y más memes ha inspirado en las redes sociales a su paso por la gala del Met de este lunes 13 de septiembre. La del 'Klan' eligió para la noche más importante del mundo de la moda una creación en color negro de Balenciaga que la tapaba por completo, incluyendo sus manos y su rostro. Sí, parecía un dementor, para qué mentir.

Ella no ha tardado en explicar a través de Instagram que, tratándose de una velada que pretendía rendir homenaje a la moda de América, no se le ocurrió nada más americano que ponerse una "camiseta" que la cubriera "de los pies a la cabeza". Sin embargo, no todo el mundo comparte su punto de vista.

Su particular estilismo no ha conseguido convencer a Paula Echevarría (44). La actriz estuvo haciendo un repasito de todas las personalidades que pasaron por la alfombra roja y sus looks y entre sus favoritas se encontraban Kaia Gerber, Emily Blunt o Karlie Kloss. Tras aclarar en Instagram que se había limitado a seleccionar a siete porque no había sido capaz de encontrar diez que le gustasen, Paula ha pasado a evaluar el look de Kim y su veredicto ha sido rotundo: "Cuando las ganas de llamar la atención se pasan de vueltas".

La actriz tampoco ha podido resistirse a opinar acerca de a quién le recuerda la ex de Kanye West (44) vestida de esa guisa: en su caso, al asesino de las películas 'Scream' que llevaba una túnica negra con capucha y una careta blanca. No si memes y parecidos hay para aburrir...

Pero Paula Echevarría no era la única española que comentaba los looks de alfombra roja de la MET gala, Dafne Fernández también opinaba sobre el vestido de Rosalía ya que lo veía muy parecido a uno que lució ella meses atrás. "Rosalía, ibas espectacular en la gala MET, peeero Pertegaz ya lo hizo antes y yo tuve la suerte de lucirlo en el festival de Málaga", escribía en Instagram.