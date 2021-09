Nunca ha sido un figurín, pero se ve que Vin Diesel se ha dejado un poco (o un mucho) este verano. Está claro que el estado físico se genera en base a la constitución, los hábitos y el trabajo y se ve que el bueno de Vin ahora no está por la labor de conjugarlo adecuadamente. El protagonista de Fast & Furious es uno de los tipos duros del cine. Uno de esos actores más feos que pegar a un padre que triunfan a base de películas de acción sin límite. Tiros y tortas, ya se sabe. Todo un romántico.

El verano no es tiempo de ir al gimnasio y sí de disfrutar de las vacaciones, aunque si no tienes límite, pasa lo que pasa. El actor californiano tiene 54 años y mide 1,82 y queda claro que tampoco es Jason Statham (de su misma edad), mostrando habitualmente un cuerpo musculado, aunque poco marcado. Pues bien, ahora su silueta parece maquillada con compás. Vamos, que tiene una tripa más propia de una embarazada de 9 meses que de un actor que interpreta a Dominic Toretto. Se ve que lo que ha hecho ha sido comer 'Fast and Furious' por lo que desprenden las fotos en las que le han cazado en su lujoso yate. No parece que le importe lo más mínimo, sobre todo porque no es la primera vez que le ocurre y siempre termina recuperando una figura más saludable. Fast & Furious 10 espera su mejor versión. Veremos.