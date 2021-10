Esta semana se ha celebrado una de las ceremonias de las que más se ha hablado en televisión en las últimas semanas. Durante la tarde del viernes tenía lugar en la Isla de La Graciosa la esperada boda del clan Pantoja en la que Isa Pi vivió un emotivo momento dedicado a los novios.

Anabel Pantoja se casó con Omar Sánchez en la playa de la isla Canaria en un acto con poca gente y en el que no estuvieron algunos familiares cercanos como Kiko Rivera o Isabel Pantoja por la muerte de la abuela de la familia.

Isa Pi acudió a la ceremonia y quiso dedicarle de forma improvisada unas palabras a su prima. "No tenía nada preparado. Voy a decir lo que pienso y siento en este momento, que es mucha felicidad", arrancó ante los presentes y las cámaras de 'Sálvame'.

Tras recordar algunos momentos que vivieron juntas, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le quiso agradecer su cariño y gran amistad: "Me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas. Siempre has hecho mucho por nosotros, siempre has mediado para que la familia esté bien y creo que hoy necesitabas un poco de nosotros. Yo estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho de que por fin vayas a cumplir tu sueño", le dijo en referencia a la falta de asistencia de algunos de sus familiares más cercanos como Kiko Rivera y su pareja Irene Rosales.