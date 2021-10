De nuevo tormenta en el seno de la familia Pantoja. En esta ocasión no ha sido por cuestiones económicas ni por la herencia ni tan siquiera por declaraciones en los programas de televisión. El nuevo cisma que se ha abierto entre Kiko Rivera y su prima Anabel Pantoja se produce apenas 24 horas después de la boda de la sobrina de Isabel Pantoja en la isla de La Graciosa, en Lanzarote.

La muerte de la abuela de Anabel y Kiko parece haber sido la mecha de la ruptura, que ha hecho que Kiko deje de seguir a su prima en sus redes sociales. La polémica está servida. Quién lo diría cuando el viernes todos desembarcaban en Lanzarote para acompañar a Anabel Pantoja en su boda con su novio Omar. Kiko, su mujer y sus dos hijas aterrizaban en el archipiélago canario y ponían rumbo en un ferry hasta La Graciosa. Lo mismo que su hermana, Isa Pi, con su novio Asraf y su hijo Albertito.

La noticia de la muerte de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja y abuela de Kiko, Anabel e Isa Pi, hizo temer lo peor. En un principio, Anabel pensó en suspender la boda pero finalmente no lo hizo. Los tres, junto con Raquel Bollo, decidieron volver a la península para acompañar a la Pantoja en el duelo. De La Graciosa a Lanzarote, de Lanzarote a Gran Canaria y de ahí a Sevilla para desde la capital hispalense acudir a Cantora en coche.

Qué pasó en Cantora

Poco a trascendido del encuentro entre hijos, sobrina y cantante pero lo cierto es que cuando Kiko salió de Cantora todo había cambiado. El hijo de Isabel había decidido no acudir a la boda de su prima, que seguía adelante, y su mujer, Irene Rosales y sus dos hijas, tomaron un vuelo de vuelta a Sevilla inmediatamente.

Por su parte, Isa Pi, Anabel Pantoja y Raquel Bollo volvieron a La Graciosa para seguir adelante con el enlace. La narración de los hechos no deja lugar a dudas. Algo pasó en Cantora o bien a Kiko no le pareció correcto que su prima siguiera adelante con su boda apenas 24 horas después de la muerte de su abuela porque el mismo día de la celebración decidió dejar de seguirla en Instagram.

La decisión de Kiko no ha pasado desapercibida a nadie. La prensa se percató prácticamente al instante. Anabel Pantoja dice estar en shock por la decisión de su primo. Respeta que decidiera no acudir a la boda pero no entiende que la relación entre ellos se haya roto de esta manera tan súbita sin mediar una conversación ni una explicación.