Que la serie en la que tienes uno de los papeles principales sea la número uno en Netflix en 83 países (y número dos en la India), según la web especializada FlixPatrol, no puede sino catapultar tu carrera en todo el mundo y convertirte en un auténtico ídolo del momento. Este éxito fulgurante y planetario es el que está experimentando el elenco de 'El juego del calamar' ('Squid Game'), la ficción surcoreana de moda, que ha convertido en estrellas a sus protagonistas, hasta ahora desconocidas en el lado occidental del planeta. Si hemos sabido de Jung Ho Yeon, la buscavidas Kang Sae-Byeokla, una auténtica 'top model' que ha prestado su imagen Chanel, Fendi, Celine o Louis Vuitton, los fans también están aplaudiendo en las redes el talento y el físico envidiable de Wi Ha Joon, que da vida al poli guaperas Hwang Jun Ho que, para buscar a su hermano desaparecido, se infiltra en un siniestro juego en el que personas desesperadas por ganar dinero arriesgan su vida en retos mortales.

No es el primer papel de éxito para este joven actor, de 30 años. En su país ya era muy conocido por sus papeles en varios 'doramas' o 'k-dramas' (dramas coreanos) en los que suele hacer de galán. Algunas de las películas y series en las que ha participado son 'Something in the Rain', 'Gonjiam: Haunted Asylum', 'Midnight', 'Nexen Heroes', 'Shark: The Beginning' o '18 Again', entre otras.

Pero cuando el guion de 'El juego del calamar' cayó en sus manos lo tuvo claro: "Cuando me entregaron el guion por primera vez terminé de leerlo rápidamente. Jun Ho [el inspector al que da vida] es un tipo fuerte y decidí aceptar el papel". Cierto, su personaje es un tipo serio, algo que dista bastante de la verdadera personalidad de Wi ha Joon, que posee un gran sentido del humor y una sonrisa que muestra a la primera de cambio. Sobre todo en las sesiones de fotos a la que está tan acostumbrado.

Cotizado modelo

De hecho, este Leo de 1,80 de altura llegó al mundo de la interpretación propulsado por el modelaje. Si bien es cierto que estudió teatro y cine en la Universidad de Sungkyul, las oportunidades no empezaron a lloverle hasta que le ficharon en la agencia MSTeam Entertainment. Precisamente este mes de octubre el actor es la portada de la edición coreana de 'Men's Health', donde presume de físico tonificado y cincelados abdominales.

Algunos de los fans del actor han reaccionado a estas publicaciones con emojis en llamas y calificativos de "papá" y "hombre perfecto".

En su entrevista con el equipo de la revista masculina, el policía de 'El juego del calamar' revela algunos detalles sobre cómo mantiene su cuerpo en perfecta forma. Es un entusiasta confeso del fitness. Antes solía pisar el gimnasio cinco veces por semana, cuenta, pero desde no le queda otra que entrenarse en casa.

También cuenta Wi Ha Joon que lleva dándole duro a las pesas desde que hizo el servicio militar.

Le hubiera gustado tener más minutos

De su experiencia en la serie 'Squid game' y su papel, el actor asegura que se enamoró del personaje del policía al instante, por lo que aceptó entusiasmado la oferta. Y también ha explicado que le hubiera gustado que su inspector tuviera más minutos en pantalla.

En cuanto al éxito planetario del k-drama creado por Hwang Dong Hyuk y protagonizado por Park Hae Soo y Lee Jung Jae, admite que está "impresionado" por la "abrumadora respuesta del público", ya que la serie estrenada el pasado 17 de septiembre está arrasando en Netflix, y se ha convertido en la primera ficción coreana en escalar al primer puesto de lo más visto de la plataforma.

Sus nueve episodios están a punto de quitarle el récord de audiencia a la serie romántica de 'Los Bridgerton'. Un éxito que ha pillado desprevenido hasta al propio director de contenido del gigante del 'streaming', Ted Sarandos. "No lo vimos venir en términos de popularidad global", ha confesado.

Bailarín y cantante

Wi Ha Joon, que ha estado nominado en múltiples ocasiones a importantes premios de la industria como Mejor Actor Nuevo en los 55º Baeksang Arts Award (2019), en los 11º Korea Drama Award (2018), los 55º Grand Bell Award (2018) y los 39º Blue Dragon Film Award (2018), tiene, además, un talento musical oculto.

Él mismo interpreta 'Maybe it's too late', la balada principal de la banda sonora de uno de los 'k-dramas' en los que figura como secundario, 'Matrimonial Chaos', emitido por KBS2 en 2018.

También es un consumado bailarín. Tan solo hace unos días que ha compartido en sus redes sociales un vídeo del 2016 en el que se le ve bailar con compañeros de su grupo Star Project el éxito 'Cheer up' del grupo TWICE.