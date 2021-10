Concienciada con la lucha contra el cáncer de mama después de que su hermana melliza, Paz, falleciese con 38 años de esta terrible enfermedad, Marta Sánchez protagoniza, una edición más - y ya van 14 - la campaña de Ausonia en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Tan encantadora como siempre, e insistiendo en la importancia de que las mujeres se hagan revisiones anualmente, la diva del pop nos ha hablado de cómo llevó su hija Paula, que este verano cumplió 18 años, de su amor por Federico León y de cómo se encuentra Ainhoa Arteta tras su polémica separación de Matías Urrea en un delicado momento de salud por el cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida.

"Ir a las revisiones es una obligación para las mujeres. Es pereza, es miedo, es un poco de no saber qué te van a decir, pero hay que hacerlo. Yo cada mes que me toca de cada año voy con ese miedo, imagínate. Siempre cruzo los dedos, digo que no me digan nada raro", admite, recordando que convive "con un bultito que no es pequeño pero que está tranquilito. Cada cierto tiempo me hago un TAC y una resonancia magnética para vigilarlo". "De momento está todo bien. Tenía una calcificación y me descartaron cualquier cosa", explica.

Amiga de Ainhoa Arteta, a la que no ha visto desde que recibió el alta en el mes de agosto después de un mes hospitalizada en Sevilla en estado grave, Marta desvela que sí ha hablado con la soprano por whats app y que está "mejor, con más ánimo, poco a poco mejorando", aunque prefiere no pronunciarse sobre su polémica separación de Matías Urrea.

"Cada pareja es un mundo", asegura, confesando enamorada que "gracias a Dios he dado con mi pareja ideal y yo no me quiero meter en las cosas de los demás". Cada vez mejor con Federico León después de tres años de amor, la diva del pop descarta pasar por el altar con el empresario: "Yo ya estoy muy bien así, nos sentimos pareja ya de hecho y no pensamos en una boda". "Estoy muy a gusto como estoy, no vaya a ser que se estropee", afirma.

Orgullosa de Paula, de 18 años, prefiere no contarnos si su hija tiene novio, ya que "no tengo permiso de ella, pero la juventud es... lo de los noviazgos lo llevan de una manera menos clásica que antes". "Sabe cuidarse de sí misma, es muy exigente, creo que sabrá elegir a su pareja y es comedida", confiesa, con total confianza en su pequeña, que ya no lo es tanto.

Consciente de la polémica que se desató por su defensa de Plácido Domingo, Marta deja claro que "simplemente le admiro como profesional. Es un maestro". "Yo en otras cosas no me meto porque, como no sé ni tengo pruebas, pues no me meto", reconoce.

Por último, la cantante ha explicado sus declaraciones sobre los negacionistas del Covid, a los que no ha dudado en volver a llamar egoístas. Sin aclarar si lo dice por Miguel Bosé, "que es muy libre de opinar lo que quiera", Marta aclara que sus críticas son para "la gente que no se vacuna, esos sí que me parecen egoístas. Si quieren que se vayan a su casa pero que a los demás nos dejen tranquilos, para eso nos vacunamos los demás".