Sincera hasta el extremo y siempre polémica, Carmen Lomana se convertía en noticia hace tan solo unos días por su polémico 'análisis' del look de la Infanta Sofía en los actos con motivo del 12 de octubre, en los que su hija menor de los Reyes Felipe y Letizia acaparó todas las miradas por su belleza y su favorecedor outfit, con un romántico mini vestido blanco con bordados negros y unas bailarinas con tiras en las piernas.

Una elección que la socialité no dudaba en criticar abiertamente en 'Espejo público', donde ni corta ni perezosa señalaba que su "melena suelta a lo Pantoja" no era lo adecuado en un día tan importante, y censuraba, además, el vestido elegido por la Infanta Sofía, haciendo un comentario sobre su físico que escandalizaba a todo el mundo. "Al ser tan alta, el vestido es demasiado corto. No hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas", afirmaba rotunda, desatando todas las críticas por describir de una manera tan poco 'elegante' a la hija menor de los Reyes, de 14 años.

Ahora, consciente del eco que tuvieron sus palabras sobre Sofía, Lomana ha entonado el 'mea culpa' y ha cargado contra los medios por los titulares que coparon sus comentarios sobre la hermana de la Princesa Leonor. "Yo prefiero no hablar, pido disculpas si molesté. A veces uno dice tonterías en un contexto que estábamos hablado de moda y de que lleva y que no lleva", ha señalado, muy dolida con la "enorme maldad que subyace". "Si les parece tan terrible, ¿por qué tienen que estar en todos los digitales con tremendos titulares que son mucho más exagerados que la realidad?" se ha preguntado, confesando que "eso hace mucho daño". "Si ella no se había enterado, ya se han encargado. Hay mucho fariseísmo y doble moral", apunta dolida.

Un perdón que Carmen ha reiterado, arrepentida de su sinceridad, que en ocasiones le juega malas pasadas. "Claro que pido disculpas, lo he sentido muchísimo. Luego me he dado cuenta, a veces estoy en televisión o con vosotros y soy muy espontánea y no me doy cuenta que lo está viendo mucha gente", ha asegurado, zanjando así sus polémicas palabras sobre la Infanta Sofía, que no duda en confesar, "me encanta".