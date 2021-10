La cómica y presentadora Ana Morgade ha dado una declaración de intenciones magistral al vestir un portatrajes en la alfombra roja de la Semana Internacional de Cine Valladolid - Seminci-. Y el caso es que le sienta hasta bien. Pero este peculiar estilo tiene de trasfondo un mensaje muy importante para el público.

La cómica ha querido denunciar la presión que sufren las personas -principalmente las mujeres- cuando tienen que asistir a un acto social y se lanzan a la ardua tarea de encontrar un conjunto o vestido que encaje en su cuerpo, sus gustos, las tendencias y en lo que se espera de ellas. Precisamente por la inquietud que sufrió durante varios para elegir el outfit adecuado, decidió ponerse una funda de traje a modo de vestido.

"En los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha" explica Morgade en su alegato. "No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", prosigue, (vamos, nada que no le haya pasado a cualquiera en el probador de una tienda. Así que, como la presentadora es consciente de que poco puede hacer ella por cambiar los cánones de belleza y por dar la vuelta a su autoestima, ha caído en la cuenta de que su cuerpo no es el equivocado, sino su actitud.

"Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia.... y acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita", explica y además con su decisión de vestir la funda ha logrado llevar un 'vestido' que "no me aprieta, no me tira, no me asusta"

Las reacciones: "Te aseguro que te entiendo" o "Con el cuerpazo que tienes hablar de que no es normativo..."

Por supuesto las reacciones al modelo de Morgade no se han hecho esperar. Una de las personas que ha contestado ha sido la cantante Rosa López quien ha sido completamente sincera: "Te aseguro que te entiendo".

A ver, la idea está de lujo y me encanta que te hayas atrevido a llevar eso. Pero con el cuerpazo que tienes hablar de que no es normativo y blablabla.. Es como si alguien con 10 casas y que gana 5000 euros al mes le dijera a un mendigo "hay que ver que no llegamos a fin de mes". — Logame (@logame87) 25 de octubre de 2021

Pero también hay quien, pese a que comparten el fondo de la historia, le reprocha que "con el cuerpazo que tienes hablar de que no es normativo es como si alguien con 10 casas y que gana 5.000 euros le dijera a un mendigo, hay que ver que no llegamos a fin de mes".