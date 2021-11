El actor estadounidense Alec Baldwin, que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje del western 'Rust', en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México, ha reaparecido ante la prensa y ha asegurado este domingo que está en contacto "todos los días" y que coopera plenamente con las autoridades que investigan ese suceso. En sus primeras declaraciones desde la muerte de Hutchins, Baldwin se ha referido a Halyna como su "amiga" y que lo que sucedió en el rodaje de la película es algo que pasa "una vez entre un billón" de ocasiones, según un video publicado en la página web de la revista TMZ. Mientras hacía estas declaraciones, Hilaria, la esposa del actor grababa con su móvil a los periodistas.

Durante sus declaraciones, Baldwin repitió varias veces que las autoridades le han ordenado que no responda ninguna pregunta sobre la investigación del tiroteo, ocurrido el pasado 21de octubre. "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. Me lo ordenó el departamento del alguacil en Santa Fe: no puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación, que sigue abierta", insistió el actor al ser preguntado por periodistas, que le seguían a él y a su familia, en una carretera de Manchester, en el estado de Vermont.

No se reanudará el rodaje

"Hay accidentes en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es un episodio de uno entre un billón", ha apuntado el actor, que ha calificado de "amiga" a la directora de fotografía que mató durante un ensayo de su película. "Ella era mi familia", dijo a los periodistas. Baldwin también observó que está a favor de que se prohíban las armas de fuego reales en los rodajes y aseguró estar cooperando con las autoridades. Asimismo, confirmó que la producción de 'Rust', suspendida tras el accidente mortal de Hutchins, no volverá a reaunudarse.

La Policía no ha descartado presentar cargos contra el actor. Baldwin señaló que está en contacto constante con el marido de la fallecida y dijo estar preocupado por el hijo de 9 años de la pareja.

Baldwin, que era productor y actor principal de la película, disparó una bala real desde una Colt.45 durante un ensayo en el rodaje de 'Rust'. Según lo que ha trascendido hasta ahora, el asistente de dirección de la película le había dicho que el arma estaba "fría", es decir, que no tenía una bala en la recámara. La bala atravesó el cuerpo de Hutchins e hirió al director Joel Souza en el hombro. Ella murió y él fue atendido en el hospital por la herida y ya ha recibido el alta.

Fallos de seguridad

El pasado viernes el armero de la película sostuvo en un comunicado que "no tenía idea" de dónde provenían las balas reales. Sus palabras llegaron después de días de que salieran a la luz varios informes que sugerían fallos de seguridad en el set.

Mientras avanzan las pesquisas oficiales se han ido conociendo otros detalles, como que el asistente que entregó la pistola a Baldwin fue despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar aunque, por fortuna, no hirió a nadie. Este asistente, Dave Halls reconoció esta semana que no revisó el arma que le entregó a Alec Baldwin antes de ensayar la escena porque estaba convencido de que contenía balas de mentira.