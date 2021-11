Mucho más tranquila y con una sonrisa que demuestra el peso que se ha quitado 'de encima' después de que su padre confirmase el pasado viernes su separación matrimonial de Olga Moreno, Rocío Flores ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y ha contado la última hora de su familia, confesando que no ha perdido la esperanza sobre una posible reconciliación entre la expareja.

Confirmando que Antonio David decidió romper su silencio sobre su ruptura después de verla a ella destrozada en el programa, la colaboradora ha explicado que su padre lo hizo "por protegerme" y, desde entonces, está "mucho más tranquila y aliviada".

Sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura de dos de los pilares de su vida "porque es algo que no me corresponde y me voy a seguir manteniendo al margen como hasta ahora", Rocío ha asegurado que está siendo un gran apoyo "para los dos" - "están", ha respondido cuando Joaquín Prat le ha preguntado cómo están su progenitor y Olga en estos momentos - y ha reiterado que son una familia "y lo vamos a seguir siendo y es lo que más me importa".

Muy discreta sobre cómo están viviendo Antonio David y Olga la presión mediática de los últimos días, Rocío mantiene que "no puedo decir mucho porque tampoco lo sé". "Necesitaba desconectarme un poco mentalmente. Ayer mi cabeza hizo un click. Todo necesita su tiempo y voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible, y estoy segura de que ellos también", ha desvelado.

"Olga es mi familia y lo va a seguir siendo hasta el día que me muera. Esa es la realidad y de lo contrario te estaría mintiendo" ha asegurado Rocío, que ha querido dejar claro su apoyo "incondicional" tanto a su padre como a la madre de su hermana Lola, con quien su relación no ha cambiado en absoluto pese a su separación.

Además, la hija de Rocío Carrasco ha acabado con las especulaciones desvelando que Antonio David sigue viviendo en el domicilio familiar y asegurando que todavía no sabe si la expareja acabará viviendo cada uno por su lado: "Creo que lo mejor va a ser seguir manteniendo la familia y llevarlo con la mayor normalidad posible dentro de toda la situación que tenemos, y no tengo ninguna duda de que lo van a seguir haciendo", ha añadido., dejando claro que no veremos ni a Antonio David ni a Olga protagonizando enfrentamientos públicos a pesar de su ruptura: "Cien por cien no".

Molesta cuando Alessandro Lequio le ha preguntado por las presuntas infidelidades de su padre, la influencer ha defendido al ex guardia civil, afirmando que "él ya lo aclaró bastante bien. Fue demasiado claro, muy transparente, dio las explicaciones que consideró oportunas y creo que ese tema ha quedado bastante zanjado".

Por eso, Rocío ha confesado que confía en una reconciliación en la pareja, que "todavía se siguen queriendo". "Mi opinión personal es que siempre he apostado por mi familia. A veces nuestra cabeza nos dice hay que parar un poco por las circunstancias en las que estamos, y yo voy a seguir apostando por eso", ha asegurado con una sonrisa esperanzada, reconociendo que es "obvio" que es algo que a ella le gustaría.

Por último, Rocío se ha pronunciado sobre los carteles de 'maltratador' con la fotografía de Antonio David que el exguardia civil habría pegado presuntamente por las calles de Málaga según ciertos medios de comunicación. Desmintiendo la noticia, la colaboradora ha anunciado medidas legales contra los que han asegurado que puso una denuncia falsa por este tema. "La persona que puso la denuncia fui yo porque mi padre no estaba. No hace falta que lo aclare. Si mi padre llega a estar en Málaga es él quien hubiese puesto la denuncia. Voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que me acusen de poner una denuncia falsa. Voy a mantenerme al margen y a tomarme las cosas con tranquilidad, pero eso si lo voy a dejar claro"