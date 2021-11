El cantante Dani Martín se ha sincerado con la que fue su pareja hace más de una década, la actriz y presentadora Patricia Conde. Trece años después de su ruptura sentimental, el que fuera líder de El Canto del Loco ha confesado ante las cámaras de televisión que aquel amor dio fruto: "Tuvimos un hijo", anuncia a Patricia Conde, quien no puede salir de su asombro. "Perdón. ¿Tuvimos? ¿Quienes?", le cuestiona la presentadora. "Tú y yo Patri. Se llama Manu. Y es del Atleti", le responde muy serio Dani Martín. "Pero un hijo... ¿cómo?", insiste Conde.

La escena forma parte de un sketch que la pareja ha protagonizado dentro del programa 'Nadie al volante' de Movistar. En él, Dani Martín ejerce de padre soltero que reivindica la maternidad de Patricia Conde pese a que ella no supiese de la existencia del pequeño, al más puro estilo de lo que le ha sucedido durante décadas a mujeres que han tenido hijos secretos de personajes famosos. "¿Un hijo? Me acordaría. Una cosa así no se olvida -dice Patricia Conde-. Esto no es un empaste; parir duele". Y el cantante vuelve a la carga: "Acuérdate de la gira de 2007".

"Vale -dice la actriz-. Supongamos que te creo. ¿Cómo sé que el niño es mío?". A lo que Dani Martín contesta: "Patri, ¿qué te crees, que no voy a saber quién es la madre de mi hijo? A ver si te crees que yo me voy acostando por ahí con cualquiera". El divertido gag continúa con la presentación a Patricia Conde de su supuesto hijo gracias a una foto y un libro de familia que el exlíder de El Canto del Loco lleva encima. "Es igualito que yo -comenta ilusionada Patricia Conde-, pero con bigote". "Bueno, pelusilla", puntualiza Martín. "No, no: bigote de guardia civil. Tiene un pedazo de mostacho el niño...", le contesta la presentadora.

"Y una cosa que me llama la atención.... Manu es negro", añade Patricia Conde desorientada. "Sí, me pasó exactamente lo mismo que a ti, pero hay unos estudios que dicen que la genética a veces genera este tipo de locuras", le explica Dani Martín.

Dani Martín y Patricia Conde fueron pareja hace 13 años

El sketch, que ha circulado abundantemente en las redes sociales porque la pareja estuvo realmente unida por una relación sentimental años atrás y por lo absurdo de la situación (obviamente incierta), se cierra con Dani Martín entregando a Patricia Conde las cosas del niño, incluidos los videojuegos, y anunciándole que en ese preciso momento un chófer está llevando al niño a la casa de la actriz para que conviva con ella. "Te lo vas a pasar pipa", le asegura el cantante. "Pero, ¿que se muda ya a mi cas?". "Sí Patri -le responde socarrón Dani Martín-. Yo creo que de 2007 a 2021 tenéis un montón de tiempo que recuperar. Te va a encantar", al tiempo que se marcha precipitadamente del plató mientras la presentadora queda desconcertada y sin saber qué hacer.

Patricia Conde es presentadora de 'Nadie al volante', el programa de Movistar en el que tiene lugar este gag. El programa es una parodia de todo lo que sucede detrás de las cámaras. Por su parte, Dani Martín saltó a la fama como jovencísimo presentador de un programa musical en televisión. Posteriormente, en 1996 volvió a convertirse en un personaje público tras la presentación del primer disco del grupo del que era vocalista, El Canto del Loco.