Las memorias del actor estadounidense Will Smith ya han visto la luz. Will Smith presentó el pasado 9 de noviembre su primera autobiografía que lleva por título su nombre de pila, 'Will'. Para elaborar esta publicación ha colaborado con el escritor Mark Manson, autor del superventas 'El sutil arte de que te importe un carajo'.

Desde su participación cuando era adolescente en 'El príncipe de Bel Air' -la serie que le hizo famoso-, todo lo relacionado con su vida ha despertado mucho interés. La particular relación amorosa que mantiene con su mujer, Jada Pinkett, su tiempo en la cárcel y sus problemas familiares con su padre son solo algunos episodios de su vida que aparecen relatados en sus esperadas memorias.

Casado desde 1997 con Jada Pinkett, forman una de las parejas más estables de Hollywood. Eso sí, nada tradicional. Hace más de una década que anunciaron que tienen un matrimonio abierto y las relaciones extramatrimoniales no afectan a su unión ni tampoco tambalean los cimientos de la pareja.

Con motivo de la promoción de su primera biografía ha recorrido diferentes platós de la televisión norteamericana en los que ha ido desgranando detalles del libro. “Bebimos todos los días, tuvimos sexo varias veces al día durante cuatro meses seguidos", contaba el actor sobre sus inicios con su esposa. "Empecé a preguntarme si aquello era una competición. En cualquier caso, en lo que a mí me concernía, sólo había dos posibilidades: iba a satisfacer sexualmente a esta mujer o iba a morir en el intento. Esos primeros días fueron espectaculares", confesó al público. Eso sí, al matrimonio le funciona ser una pareja abierta y Smith ha querido compartir con sus admiradores cuál es su secreto: "Y es que la dinámica es muy sencilla: “Lo que sucedió fue que nos dimos cuenta de que era una ilusión de fantasía que podíamos hacer feliz al otro”.