Muy a su pesar, Carmen Alcayde se convirtió este martes en la protagonista de 'Sálvame'. El programa comenzó su versión 'limón' avanzando que iba a destapar uno de los mayores secretos de la colaboradora, que fichó por el espacio de Telecinco el pasado mes de septiembre. Desde entonces había estado situada en una posición bastante cómoda, pero esto cambió radicalmente durante la tarde de ayer.

Aunque al principio no se lo tomó demasiado en serio, la actitud de la valenciana cambió por completo cuando se enteró de qué se trataba. Finalmente se desveló que, en el pasado, Alcayde le habría sido infiel a su actual marido con Dinio García mientras grababa un reportaje en Marbella sobre el tráfico de drogas. Junto a ellos habría estado también, supuestamente, una amiga de la periodista.

Alcayde, que desmintió por completo esta información, pudo escuchar en plató la versión de Dinio: "A Carmen Alcayde la conozco de hace 20 años y lo que me hizo fue feo. Me hizo una cámara oculta y lo que me hizo no es plato de buen gusto. Fue una trampa muy fea. Yo le di mi amistad, le abrí mi casa, mi local". El cubano aseguró que hizo un trío con las dos mujeres: "Me hicieron el amor entre las dos. Escondieron una camarita".

Después de escuchar las declaraciones de Dinio, Alcayde se puso seria y respondió de forma contundente: "No quiero una batalla contigo pero me parece muy sucio lo que has hecho, porque sabes que es absolutamente mentira".

"No va a haber problemas porque mi marido sabe perfectamente lo que pasó. Se lo he contado", añadió antes de afirmar que no metió en ningún problema al exconcursante de realities: "A mí me mandaron hacer un reportaje. Contigo no destapé nada. Nos conocimos y hablaste del bar de un amigo. Si el amigo hacía determinadas cosas, pues lo siento".