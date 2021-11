Horas después de triunfar con su concierto acústico en el Teatro Real de Madrid, David Bisbal ha puesto rumbo a Tenerife para asistir, con Rosanna Zanetti, a los Premios Dial. Más enamorados que nunca y presumiendo de complicidad en la alfombra verde, la pareja apenas se ha separado desde que el almeriense superó el Covid hace un par de semanas.

De lo más original con un traje en color rojo y tan cercano como siempre, Bisbal nos ha contado cómo se encuentra de salud, cómo pasarán las navidades y cómo está viendo a David Bustamante en Masterchef Celebrity: "¡Es un crack"! Eso sí, de Chenoa y su boda con Miguel Sánchez Encinas, ni una palabra porque, con una tajante reacción a pesar de que su relación es cordial 16 años después de su ruptura, el artista deja claro que "yo hablo de mis cosas".

"Me encuentro fenomenal, de verdad que sí", ha afirmado el almeriense, confesando que lo más duro de pasar el Covid fue porque se contagió justo a su regreso de Estados Unidos después de un mes y medio de gira. "Fue muy duro. Fueron 15 conciertos en muy poco tiempo, a veces he tenido que dar cuatro conciertos muy seguidos y realmente pues lo que yo pensé es que me habían bajado las defensas pero nunca pensé que tenía coronavirus", nos ha contado, completamente recuperado e intentando recuperar el tiempo perdido con su familia.

En su mejor momento con Rosanna Zanetti - de quien no se ha separado en los últimos días - Bisbal confiesa que "estamos aprovechando ese momento que no hemos podido vivir en un mes y una semana y después otra semana más. Nos apoyamos mutuamente y para mí es un placer que siempre pueda acompañarme".

A punto de terminar la gira 'En tus planes' - este jueves en Barcelona - y ya volcado en los conciertos filarmónicos que ofrecerá en los teatros más importantes de nuestro país en las próximas semanas, el artista está deseando que llegue la Navidad, que este año será muy especial y que como nos ha contado pasará, con toda su familia, en Madrid.

Seguidor confeso de David Bustamante en su paso por 'Masterchef Celebrity', Bisbal no ha dudado en mostrarle todo su apoyo, definiéndolo como "un crack" en los fogones y apostando por su victoria en uno de los talents más exigentes y populares de la pequeña pantalla: "Por supuesto. Me encantaría que ganara", ha afirmado.

Sin embargo, menos expresivo se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la boda de Chenoa, que después de posponer su enlace con Miguel Sánchez Encinas en dos ocasiones a causa de la pandemia, pasará por el altar en junio de 2022. "Lo siento mucho pero yo hablo de mis cosas", ha respondido un esquivo David que, de manera rotunda, ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre la vida íntima de su ex.