El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, ha vuelto a copar titulares durante las últimas horas tras su participación en el programa Planeta Calleja de Cuatro. El Dj ha reconocido durante su viaje a Nepal que cuando nació su hija Carlota estaba en su peor momento por culpa de las drogas y que, por eso, no quería verla ni la aceptarla.

Kiko Rivera volvió a abrirse en canal durante la grabación del programa junto a Jesús Calleja y explica que cuando nació su segunda hija "es cuando, realmente, estoy más metido en las drogas. Cuando mi mujer se queda embarazada, yo no lo acepto y, durante los meses de embarazo, no le toco la barriga ni una sola vez”, confiesa Kiko. El marido de Irene Rosales rompe a llorar cuando explica cómo se comportó en ese momento y reconoce sentirse culpable por no haber estado a la altura de las circunstancia.

“Mi hija Carlota es una de las personas que más quiero y tener que decir que yo no la aceptaba, es muy duro. Estaba muy mal, no me sentía bien conmigo mismo, no lo aceptaba, no quería, incluso el día de su nacimiento tampoco. Pero, poco a poco, me fue ganando”, confiesa el hijo de la Pantoja.