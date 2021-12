Por primera vez en casi 14 años, Britney Spears finalmente podrá firmar su propio papeleo y administrar sus finanzas después del final de su tutela.

Según 'Variety', la jueza Brenda J. Penny le devolvió esos derechos a la cantante en una audiencia este miércoles. El abogado de Spears, Mathew Rosengart, fue al Tribunal Superior de Los Ángeles en su nombre. A la salida, el letrado afirmó que si bien esta victoria para Spears es menor, el juez le ha otorgado el poder de respaldar los documentos ella misma, lo que significa que "tiene el poder de hacer lo que quiera hacer". Rosengart también explicó que había conversado con la jueza Penny después de la audiencia en la corte y dijo que su cliente, "como mujer independiente, no bajo tutela", debería poder firmar documentos ella misma.

En 2008, el padre de Spears, Jamie, fue nombrado su tutor y desde entonces ha tenido el control de sus finanzas y otras decisiones importantes.

La prolongada tutela fue terminada por completo el pasado 12 de noviembre por la jueza Penny. Sin embargo, el contable de la intérprete, John Zabel, recibió el poder de ejecución del fideicomiso patrimonial y el poder de transferir activos al fideicomiso.

La audiencia de este miércoles ordenó a Zabel que continúe trabajando hasta el 19 de enero, cuando está programada la próxima audiencia. Por su parte, Jamie fue llamado por teléfono durante la audiencia judicial y su abogado, Alex Weingarten, le pidió a Penny que el padre de la ganadora del Grammy tuviera acceso al plan de sucesión.

Pero el abogado de Zabel, también presente en la sala del tribunal, se opuso enérgicamente a esta moción, diciendo: "En una situación normal, una persona normal nunca tendría que mostrar su plan patrimonial" a su familia o amigos.

Rosengart también alegó fuera de la sala del tribunal que Jamie no cooperó con sus demandas de ciertos documentos que su bufete de abogados cree que "arrojarán luz con respecto a sus abusos y la presunta conducta" y aseguró que si el padre de Spears no cumple con sus solicitudes, su firma le entregará una deposición.

“Entregamos papeles para su deposición. No se presentó a su deposición la primera vez; no se presentó a su deposición por segunda vez, por lo que aún no ha sido depuesto ”, explicó el abogado. “Pero será depuesto en este caso. Espero poder tomar su declaración ", concluye.