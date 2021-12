Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, las tres protagonistas de la secuela de 'Sexo en Nueva York, 'And just like that', han roto su silencio después de que su coprotagonista masculino, Mr. Big, que interpreta el actor Chris Noth haya sido acusado de agresión sexual hasta por tres mujeres.

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth", afirman las estrellas en un comunicado conjunto compartido en las redes sociales. pic.twitter.com/WaKVSfYwQX — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 21 de diciembre de 2021 "Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y que han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello", subraya la declaración firmada por las tres actrices. En un reportaje publicado la semana pasada, dos mujeres acusaron a Noth de agredirlas sexualmente, y ambas compartieron relatos similares a 'The Hollywood Reporter'. Según una mujer, que habló bajo el seudónimo de Zoe, el actor supuestamente la violó en un apartamento de Los Ángeles en 2004. Ella afirmó que se conocieron en una firma de alto perfil en Los Ángeles con vínculos con celebridades como Noth. Otra mujer, que utilizó el seudónimo de Lily, contó que Noth la invitó a su apartamento en la ciudad de Nueva York en 2015 después de cenar y tomar algo. Lily, que tenía 25 años en ese momento, dijo que conoció al actor de 'The Good Wife' mientras trabajaba como camarera en un club nocturno local. Comunicado de Noth En un comunicado posterior, Noth, que está casado con la actriz Tara Wilson desde 2012, negó las acusaciones y calificó ambos encuentros de "consensuados". "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", expresa el actor en el texto. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, 'no' siempre significa 'no', una línea que yo nunca crucé. Es difícil no cuestionar por qué ahora salen esas historias a la superficie; lo que sí sé es que yo no agredí a estas mujeres", subraya Noth. El viernes pasado una tercera mujer se presentó con acusaciones de agresión sexual contra Noth. En un informe publicado por el 'Daily Beast', dicha mujer, que usó el seudónimo de Ava, le contó al citado medio que cuando tenía 18 años, Noth la había agredido sexualmente mientras trabajaba en un restaurante de la ciudad de Nueva York, en 2010. El actor también ha negado el relato de la tercera mujer en otro comunicado. "La historia es una completa fabulación, y los detalles se leen como una ficción mala", ha comentado el representante del actor. "Como dijo Chris ayer, no ha cruzado esa línea y nunca la cruzaría". Enfado de su mujer Según informan varios medios estadounidenses, la esposa del actor está muy disgustada con todo lo que está pasando y se plantea pasar la Navidad alejada de su esposo para refugiarse en sus dos hijos. Noth conoció a Wilson en 2001, cuando ella trabajaba como camarera. Un año después iniciaron una relación de manera oficial, y una década más tarde, contrajeron matrimonio. En medio, en 2008, tuvieron a Orion. Tras 18 años de relación, la pareja volvió a celebrar su unión con un nuevo retoño llamado Keats. En todo este tiempo, siempre han dado la imagen de ser la pareja perfecta. Hasta que el actor acaba de reconocer que sí le fue infiel a su mujer con esas mujeres que le acaban de denunciar por agredirlas sexualmente. Fuera de 'The Equalizer' Tras este escándalo, Universal Television y CBS han confirmado que Noth ya no filmará episodios de 'The Equalizer'. Además, también ha sido despedido de su agencia, A3 Artists Agency.