Lo hemos visto en los stories de Ana María Aldón estos días, la colaboradora estaba viviendo un infierno porque no sabía si su hijo era positivo en Covid o no. La mujer de Ortega Cano colgaba en sus redes sociales el infierno de no poder cenar con su familia en Nochebuena por no saber si era positiva o no... pero hoy ha confirmado lo que sospechaba.

Ana María Aldón ha entrado en directo en 'Viva la vida' y ha explicado que finalmente su hijo ha dado positivo en Covid: "Mi niño empezó con fiebre y malestar, nos fuimos al hospital a hacernos unas PCR... al niño le han dado el resultado hace una hora y es positivo. Nos hemos hecho la prueba todos, todos hemos dado negativo, pero el niño positivo". Una noticia que le ha entristecido bastante a la colaboradora de televisión porque el año pasado no se pudo celebrar la Navidad y este año ha ocurrido este imprevisto que no esperaba y por el que no ha podido sentirse arropada en la gran cena del 24 de diciembre. Sin embargo, Ana María Aldón ha querido tirar de humor y se ha mostrado de lo más esperanzada porque pasen estos días y ha asegurado que hay que sonreír para no pensar solamente en lo malo. De esta manera, la mujer del torero se mantiene confinada a pesar de haber asegurado que todos, menos su hijo, han dado negativo.