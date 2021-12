Un día en la feria de atracciones de Ibiza con Chris Hemsworth, el Thor de Marvel

De la nieve a Ibiza. Chris Hemsworth y su esposa, la también actriz Elsa Pataky, han pasado de fotografiarse el domingo en un paisaje nevado a disfrutar ahora de unas cortas vacaciones en la isla junto a sus tres hijos, India Rose, Tristán y Sasha, que son mellizos. Y como cualquier otra familia, han pasado una tarde divertida en la feria de atracciones situada en Can Misses, justo detrás de la sede de Diario de Ibiza, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario.

a sorpresa ha sido mayúscula. Todo ha sucedido entre las cinco y media y las siete de la tarde. Aunque al principio ha logrado pasar desapercibido al portar la reglamentaria mascarilla, un avispado joven ibicenco ha acabado reconociendo a Hemsworth ¡en los coches de choque! La familia de este joven no veía conveniente molestar al famoso dios del Olimpo de Marvel estando con su familia, pero finalmente el joven se le ha acercado para pedirle una foto, a lo que este ha accedido sin problemas, muy amablemente.

Lo mismo le ha pasado a Marina Fernández Mestre, que recordará el día de hoy durante mucho tiempo. Según cuenta a Diario de Ibiza, estaba en la feria con una amiga, Marta Riera, con la que además en ese momento "hablaba de superhéroes porque ella iba a ver la última de Spiderman". Entonces, un amigo común también ha reconocido a Hemsworth. "Se ha acercado y le ha hecho una foto, y después yo me he hecho un 'selfie' con él". El actor sólo se ha quitado la mascarilla para las fotos, comenta. "Le he dado las gracias en inglés y él me ha respondido que de nada", recuerda todavía emocionada.

Marina asegura que el actor ha sido "súper simpático" con ella y con "todos los que se le han acercado". Pero ha llegado un momento en que cree que, ante la presencia de tanta gente, se ha "sentido agobiado". "Cuando se iba se ha parado cuando la gente le pedía una foto. No ha dicho que no a ninguna foto", destaca esta joven ibicenca.

Además de esta visita a la feria, la familia compuesta por Pataky y Hemsworth han disfrutado de la comida del restaurante La Escollera, a tenor de una foto subida a Instagram.