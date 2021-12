Ana Obregón ha dado positivo en covid y no estará en la Puerta del Sol. La polifacética presentadora y actriz ha sido la encargada de comunicar su infección en las redes sociales, donde ha afirmado haber "dado positivo en covid" por lo que no podrá "estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos". Obregón ha anunciado su positivo en un mensaje que comienza así: "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado".

"Estoy bien, en casa", informa Obregón en el escrito en el que apunta que está pasando el coronavirus "como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas". Obregón ha aprovechado para advertir sobre la facilidad con la que se contagia ómicron: "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido". La presentadora, que ha recibido innumerables muestras de apoyo en estos últimos años convulsos de su vida privada y que es una de las más queridas por el público, admite sentirse triste por "no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol" para agradecer "de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle". Ana Obregón, eso sí, ha hecho gala de su buen carácter y ha animado a tomar las uvas con Anne Igartiburu y su sustituto, Jacob Petrus, en RTVE. Los espectadores de La 1 de TVE deberán esperar para conocer el diseño que Rubén Hernández había preparado para las Campanadas de Ana Obregón, "un vestido maravilloso" que Obregón ha asegurado que guarda para el 2022.