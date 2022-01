Enamorada de Antonio David Flores, muy ilusionada por la relación que están construyendo y tranquila pese a las críticas y la expectación mediática tras salir a la luz su romance porque mantiene que no está haciendo nada malo. Así afronta Marta Riesco los que sin duda están siendo los días más convulsos de su vida.

Horas después de dar la cara en 'El programa de Ana Rosa' y enfrentarse a la desolación de Rocío Flores - "estoy conmovida y respeto el dolor de todas las partes pero no es mi tema y no me siento responsable" confesaba - la reportera se ha sentado en el plató de 'Ya son las 8' y, a pesar de que por la mañana aseguraba que no volvería a pronunciarse sobre su vida privada, ha vuelto a hablar largo y tendido sobre su relación con Antonio David.

"Lo único que mueve el mundo es el amor y si no lo intentamos no habrá valido la pena" ha afirmado la reportera, reivindicando (una vez más) que si es conocida es por su profesión y que no entiende las críticas ni los ataques que está recibiendo: "Es muy fácil juzgar y meterse con alguien. Yo he sido súper sincera. No he hecho nada más que estar enamorada, dejar de decir ciertas cosas porque nos estamos haciendo daño entre las mujeres cuando deberíamos estar empoderándonos todas".

"Mi relación me puede perjudicar en mi trabajo, pero pero él ha dado el paso y yo también tengo que darlo. Nunca he querido hacer daño a nadie, he hecho las cosas lo mejor que he podido. Él es una persona con una problemática todavía mayor, es público, pero voy a intentar gestionarlo de la mejor de las maneras", aseguraba una Marta muy segura del paso que ha dado y de su amor por el ex de Olga Moreno.

Y es innegable que lo está gestionando a las mil maravillas, ya que a pesar de que no quiere ser 'famosa', la periodista nos ha atendido con una gran sonrisa después del programa y nos ha contado cómo se encuentra después del carrusel de emociones que ha vivido en las últimas horas: "Estoy muy bien, más tranquila. No voy a decir nada más, pero estamos bien todos que es lo importante".

Eso sí, Marta prefiere no desvelar si ha hablado con Antonio David ni tampoco qué le ha dicho el padre de Rocío Flores de sus intervenciones televisivas gritando a los cuatro vientos lo enamorada que está de él ya que, asegura rotunda, "no voy a decir nada más de lo que he dicho en los dos programas donde trabajo y me voy a mantener allí".

Positiva ante la que se le viene encima teniendo en cuenta la polémica que sigue a Antonio David desde hace años, la reportera nos deja un mensaje que dará mucho que hablar y con el que demuestra lo enamorada que está del excolaborador y lo fuerte que apuesta por su relación: "Bueno hay cosas más difíciles en la vida que esta la verdad y pienso que el amor puede con todo, el amor siempre".