Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a estar enamorada. La diseñadora, que estos días ha estado de actualidad por su rabiosa y encendida crítica a Iñaki Urdangarin tras conocerse su infidelidad a la Infanta Cristina, ha sido pillada con un abogado de 65 años y primo del marido de Olivia de Borbón: José Manuel Díaz-Patón Porras.

Pero Ágatha Ruiz de la Prada ni confirma ni desmiente este nuevo amor. Ella prefiere mantener la discreción y, misteriosa, confiesa que no ha dicho nada: "Eso dicen, pero yo no he contado nada", sostiene al tiempo que admite que está en un gran momento de su vida.

La diseñadora rompió hace poco con Luis Gasset y, posteriormente, tuvo un intento de reconciliación con Luis Miguel Rodríguez. Sin embargo, la cosa no quedó en nada porque, como la propia Ágatha dijo, el empresario no está hecho para compartir su vida con una sola mujer, algo que ella no está dispuesta a tolerar.

¿Quién es el nuevo amor de Ágatha Ruiz de la Prada?

El nuevo amor de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón Porras, nació hace 65 años en Puertollano (Ciudad Real) y es socio fundador del despacho Legaltrade, especializado en Derecho Mercantil y Concursal. El abogado se ha divorciado dos veces y tiene dos hijos fruto de relaciones anteriores.