Al margen del inminente segundo episodio de 'Montealto: regreso a la casa' - que Telecinco emitirá esta noche con la presencia de nuevo de Rocío Carrasco en el plató - Gloria Camila ha decidido poner tierra de por medio y, huyendo de la polémica, ha viajado hasta Sevilla para apoyar con su presencia el regreso de su gran amiga Aurora Gaviño al Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF).

Esquiva y confesando que "no sabe" si está preparada para ver un nuevo capítulo de la docuserie de su hermana, Gloria ha mostrado su hartazgo cuando le hemos preguntado por las declaraciones de Rocío Carrasco desvelando cuál es el motivo de su nula relación: "Me hubiese gustado que la canción hubiera sonado de otra manera, pero desgraciadamente ha sonado con la música que ha sonado y es con la que tengo que bailar, no me queda otra. En esta banda hay muchos más que tocan pero al final el maestro es el mismo. Y con eso te he dicho todo".

Una metáfora con la que la hija de Rocío Jurado no ha aclarado si se refiere a Antonio David Flores o a José Ortega Cano como responsables directos de la ausencia de relación con su hermana, pero sobre la que Gloria Camila asegura que "no voy a decir nada".

Sin embargo, y ante nuestra insistencia respecto a una reconciliación con Rocío que podría estar cada vez más cerca, la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha sido incapaz de continuar con su silencio e, irónica, ha respondido con un "¿tu crees?" con el que deja clarísimo que ella no confía para nada en tener un acercamiento a su hermana en los próximos tiempos.