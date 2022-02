Sorpresa mayúscula la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su boda; una noticia que adelantaba este domingo 'Socialité' y que confirmaban, horas después en 'Viva la vida', Raquel Bollo - íntima de la influencer - y Alejandro Albalá, muy amigo del surfero desde que coincidieron en 'Supervivientes'. Al parecer, según fuentes cercanas, 'el cese temporal' de la relación se debería a un desgaste en la relación y a problemas en la convivencia, aunque Kiko Matamoros ha desvelado que habría terceras personas por parte de la sobrina de Isabel Pantoja.

"Un señor se ha cruzado en la vida de Anabel y ha perdido la cabeza", apuntaba el colaborador, asegurando que existiría material gráfico de la sevillana con su supuesto amigo especial que, según se comentaba en el programa, podría ser su entrenador personal, un atractivo joven llamado Javi Pantoja con el que la prima de Kiko Rivera siempre ha presumido públicamente de complicidad y buena relación.

Una información que Anabel, indignada, no tardaba en desmentir a través de sus redes sociales, dejando claro que lo único que le une a su entrenador es una íntima amistad y negando la existencia de terceras personas en su separación: "Después de todas las informaciones dadas. Me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida, y no tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es @javiipantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona porque no existe. Pido respeto para todos".

Un desmentido en toda regla que coincidía con la primera reacción de Omar Sánchez en Instagram a las informaciones sobre su separación. Sin referirse directamente a Anabel o a su ruptura, el surfero compartía una imagen de su boda - en la que no sale la influencer pero sí sus mejores amigos - para confesar lo afortunado que se siente de tenerlos a su lado en estos delicados momentos. Un mensaje con el que el canario evidencia que no está pasando por un buen momento tras los rumores de que su todavía mujer le habría sido desleal y, enamorada de otro, le habría pedido un tiempo que, por lo que parece, podría ser indefinido.

Será este lunes cuando Anabel reaparezca en 'Sálvame' y rompa su silencio sobre su crisis matrimonial, contando en primera persona por qué ha tomado la decisión de separarse tan solo cuatro meses después de su idílica boda en La Graciosa.