¿Desentierran Kiko Rivera e Isa Pantoja el hacha de guerra semanas después de las brutales declaraciones del Dj en la revista 'Lecturas' sobre su hermana que provocaron que la peruana no quiera saber nada de él por el momento? Parece que no, pero en las últimas horas ha habido un cruce de declaraciones que no hemos pasado por alto.

Este jueves Isa entraba en la casa de 'Secret Story' para pasar varios días con los concurtantes. Un trabajo que en principio iba a hacer Kiko, pero que la productora del reality y Mediaset decidieron que no hiciese espués de contar vía exclusiva como pegó una bofetada a su hermana cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora.

Ahora, dos semanas después ha sido Chabelita la elegida para 'ocupar' el lugar de su hermano, aunque ella ha asegurado que no le ha quitado el trabajo sino que "se lo quitó él solito" con sus brutales declaraciones.

Ilusionada por su regreso a la casa en la que hace tres años conoció a Asraf, la hija de Isabel Pantoja - que está planeando su boda con el modelo - no tuvo problema en contestar a quién invitará a su enlace, confirmando lo que nos temíamos: "Ahora mismo tengo claro a quién no invitaría. De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación y a mi hermano ahora no procede".

Un dardo a Kiko al que éste no ha tardado en contestar con un mensaje en sus redes sociales en el que, sin hacer alusión a Isa, deja claro que no va a contestar a sus declaraciones pero explica por qué: "Aprendí a callar lo que siento porque a veces ser sincero solo empeora las cosas" ha escrito, dejando entrever que en esta ocasión prefiere 'morderse la lengua' que echar más leña al fuego confesando qué sintió al escuchar a su hermana decir que no le va a invitar a su boda.

"No siempre se calla para guardar silencio; se calla para conservar la paz. A veces estar en paz, es mejor que tener razón" ha añadido en sus stories, explicando que en estos momentos no quiere guerras con su hermana ni tampoco tener la razón y de ahí su silencio tras las declaraciones de Isa.