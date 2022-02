La hija de la presentadora de televisión, actriz y cómica, Paz Padilla se ha convertido en una influencer de renombre. De hecho, la joven se gana la vida promocionando marcas a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram. Anna Ferrer Padilla cuenta con casi 780.000 seguidores en esta red y ganas de seguir prosperando. Como todo el mundo.

Sin embargo el problema surge cuando se recurren a ciertos trucos que camuflan la verdad o directamente se miente. Ferrer era, a priori, una de las invitadas a la fiesta del cine español, los Goya, que se celebraron el pasado 12 de febrero en el Palau de les Arts, y de hecho mostraba su emoción el día de la fiesta cinematográfica compartiendo varias fotos posando en una escalinata para mostrar el vestido (diseñado por Vicky Martín Berrocal) y los complementos lucidos para la ocasión.

"Que empiece la fiesta del cine. Estoy muy feliz de estar hoy aquí, apoyando el cine de nuestro país, un sector que admiro y disfruto tantísimo", aseguraba la joven antes de descubrirse que lo que realmente estaba ocurriendo era que se iba a marcar 'un Anna Allen'.

Y no solo quedó ahí la cosa, sino que al día siguiente, de nuevo la joven influencer, compartió otras imágenes en la ciudad de València, y en la fiesta posterior con otras estrellas de las redes sociales como Mery Turiel con la que posaba sosteniendo una estatuilla de Goya. Junto a la frase: "Sigo solando con la noche de ayer", una sonriente Anna compartía la magia de la noche de cine con sus seguidores.

Pero entonces el secreto saltó por los aires. Anna Ferrer y otras influencers acudieron a la Ciutat de les Arts, sí, pero a una sala aparte donde pudieron seguir la gala a través de unos televisores. "Pero no estuviste en el mismo sitio que todos, estuviste en una sala parte ¿no?", "Que hipocresía, no?? Decir que estás en los Goya y resulta que estás en una carpa viendo la retransmisión de la gala pero fuera", o "Me parece increíble que intentes defender lo que han hecho, se llama reírse y engañar a todos sus seguidores, Dando pie a pensar que ella ha estado ahí para vender una cosa que no es", son algunos de los mensajes que parte de sus seguidores han compartido en el perfil de la joven.

Quién es Anna Allen y qué hizo

Los seguidores de la genial serie de los Javis, Paquita Salas, tendrán más fresco en la memoria quién es Anna Allen y qué hizo. Se trata de una popular actriz española que desapareció del foco mediático en el año 2015 después de que se descubriera que los proyectos cinematográficos de los que presumía en Hollywood eran mentira, que publicara una foto falsa en la alfombra roja de los Oscar -que levantó las sospechas por su mala calidad- y de que incluso se llegara a crear una falsa figura de un publicista americano que informaba a los medios españoles de las proezas de la actriz en Estados Unidos.

La historia de Allen se recuperó en la serie Paquita Salas donde la propia actriz haciendo de ellas misma, explica cómo fue el calvario que tuvo que sufrir tras ser descubierta.