El actor Darren Criss está enviando un importante y poderoso mensaje tras el suicidio de su hermano. El actor de ficciones tan conocidas como American Horror Story ha revelado en su perfil de Instagram la trágica noticia del suicidio de su hermano mayor, Charles Criss. En la publicación muestra una larga selección de fotografías del fallecido, así como una nota en la que relata lo sucedido y el efecto que implica para él.

El actor Darren Criss se refiere a su hermano Charles como Chuck, quien se quitó la vida en el mes de febrero en circunstancias que no han trascendido a los medios de comunicación.

Sin embargo, Darren sí ha reflexionado mucho sobre el mensaje que quería transmitir tras el fallecimiento de su hermano mayor. Darren relata que su hermano Chuck sufría una depresión y que, aunque la familia era consciente de su enfermedad mental, nunca barajó la posibilidad de que esta enfermedad desembocase en un final tan trágico.

Criss dice que su hermano se perdió en la oscuridad a pesar del cariño que le rodeaba. Así, el actor admite las complejidades de la salud mental más allá de las apariencias que puedan recibir los familiares y personas cercanas.

"Simplemente no tiene sentido, compasión o decencia el tratar de encontrar la culpa en otra dirección que no sea la tragedia más íntima de una enfermedad no tratada", asegura Darren antes de recordar que es "primordial" para "cualquier persona que lea esto que pueda sentirse consumido por cualquier tipo de oscuridad similar, que no hay vergüenza en absoluto en sentir vergüenza y, además, no hay nada de malo en buscar ayuda", puntualiza el actor.

Además, Criss asegura que la vida de su hermano no quedará definida por su suicidio, sino por todo lo bueno que aportó al mundo, como sus tres hijos, sobrinos del actor. El hermano de Darren Criss murió a los 36 años.