El pasado mes de febrero terminaba con la probable ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar después de seis años de noviazgo. Aunque fueron vistos juntos en el coche del joven poco tiempo después, el entorno de Rocío Flores insistía que lo de ellos había acabado. Un hecho que confirmaría la separación es la posible nueva relación de la colaboradora de Mediaset con el 'influencer' Javier Terrón, con quien fue vista en los últimos días saliendo de la casa de Gloria Camila Ortega.

En televisión

Rocío Flores dejó claro que no iba a confirmar o desmentir su separación, pero ahora son muchos los medios que la relacionan con el 'influencer'. Según el perfil laboral del nuevo amigo de la hija de Antonio David Flores, realiza labores de publicidad y márketing en Imagiren Talents, empresa en la que Rocío ha comenzado recientemente para desarrollar su faceta como 'influencer'.

A pesar de que ninguno de los dos ha revelado nada sobre si existe algo entre ellos, unas fotos saliendo de casa de Gloria Camila Ortega Cano han provocado que se hable de ambos en televisión. La hija de Rocío Carrasco no ha querido hacer ninguna declaración en primera persona sobre este asunto, pero sí se ha pronunciado supuestamente a través de la figura de Pepe del Real, su colega en 'El programa de Ana Rosa'. "Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarle las redes sociales y la publicidad. Me cuenta que trabajan juntos y que si hay algo más o no el tiempo lo dirá", explicó el colaborador.

Conocidos desde hace un año

Aunque los rumores sobre la posible relación entre ellos empezaron en febrero, se conocen desde hace aproximadamente un año. De hecho, el pasado verano coincidieron en Ibiza y hace poco estuvieron en París. La llegada de Javier Terrón al domicilio de Gloria Camila para recoger a Rocío alimentó todavía más la especulación, y eso que Flores todavía no ha querido confirmar ni desmentir su ruptura con Bedmar.

El joven 'influencer' cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram, todavía muy lejos de los casi 800.000 que acumula Rocío Flores, y ambos tienen en sus perfiles la dirección de la agencia de representación Globalty Europa.