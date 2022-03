Paula Echevarría y Poty son íntimos amigos desde hace años y, tanto es así que la actriz no ha dudado en elegir al coreógrafo como padrino de su hijo Miki, que el próximo 11 de abril celebrará su primer cumpleaños. Así, a pesar de que todavía no sabemos cuándo se celebrará el bautizo del pequeño, ningún detalle del evento - que imaginamos, la asturiana celebrará por todo lo alto - ni quién será la madrina, ya ha desvelado en sus redes sociales quién será el afortunado padrino de bautismo de uno de nuestros 'baby celeb' favoritos.

Una muestra de cariño, confianza y cercanía de la que ahora Poty se pronuncia por primera vez, confesando que le hace "muchísima ilusión que me haya encomendado esta misión de ser el padrino". "Paula y yo somos muy buenos amigos desde hace muchos años y Miki es una alegría, está todo el mundo feliz en la familia y en la de los amigos con él", apunta, sin ocultar que se le cae la baba con su ahijado.

Acerca de cómo le pidieron si quería ser el padrino del pequeño, el coreógrafo desvela que fue "Daniella quien me lo dijo en el coche y fue súper emotivo". "Me hizo una ilusión tremenda", reconoce.

Una gran noticia que, sin embargo, no puede compartir con David Bustamante, ya que su relación continúa completamente rota. A pesar de que ninguno de los protagonistas ha hablado claramente sobre los motivos que acabaron con su amistad - eran inseparables - muchos apuntan a que el apoyo explícito de Poty al noviazgo de Paula y Miguel Torres no sentó nada bien al cantante.

Un tema doloroso que el coreógrafo prefiere no recordar y, a pesar de que admite que es "una pena" que su relación sea "inexistente", prefiere no hablar de un posible acercamiento en el futuro con David Bustamante: "La vida es lo que es y pasan cosas que uno ni espera. Es una pena pero ahora mismo no creo que sea importante hablar de ello porque ha pasado tanto tiempo que es cansino el asunto".