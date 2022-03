El showman Jimmy Fallon cuenta con uno de los programas nocturnos de más éxito de Estados Unidos. Pasar por el sillón de su espacio televisivo equivale a consagrarse ante el público norteamericano, o lo que es lo mismo, que te conozcan en la meca del cine y de la música.

Precisamente esto es lo que hizo la pasada noche la cantante Rosalía, la tercera española que visita el 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' después de que lo hicieran las actrices Penélope Cruz y Úrsula Corberó. La autora de canciones como Malamente asistió para presentar su último trabajo, Motomami.

Tras una presentación en la que la cantante enseñó al presentador a pronunciar su nombre (esa r vibrante que se le resiste al mundo anglosajón) y en la que las risas fueron la tónica habitual, Fallon procedió a mostrar el disco que se estaba promocionando. La sorpresa llegó al ver que la carátula estaba censurada porque en ella, Rosalía aparece desnuda aunque cubriendo estratégicamente lo que no se quería mostrar. Da igual, en el programa se difuminó absolutamente toda la portada del disco.

Por otra parte, en su intervención en el programa, Rosalía contó una anécdota tronchante con el también cantante Harry Styles. Según contó la catalana, tiene la costumbre de cambiar su número de teléfono de vez en cuando "para empezar de cero". Claro, esto provoca que alguno de sus contactos no lo sepan y manden mensajes a los nuevos propietarios de esos números.

En este caso Rosalía sacó su móvil que llevaba oculto en la bota, para sorpresa de Jimmy Fallon, y enseñó las capturas de pantalla que Styles le envió a través de Instagram para mostrarle la conversación surrealista que mantuvo con una persona cualquiera propietaria del anterior número de la artista.

Lo que ocurrió es que Styles le mandó una canción de la propia Rosalía (Dolerme) diciéndole: "Es muy bonita". La persona le contesta: "Lo sé, cariño". Y la conversación continúa: "La amo". Entonces, la persona desconocida responde: "Te amo", y Harry devuelve el cumplido: "Yo te amo también", para luego lanzar la bomba final: "Jajaja, perdona, estás equivocado, no sé quién eres. Este teléfono pertenecía a otra persona antes y ahora es mi número. Así que no me molestes más. Buenas noches, gracias".