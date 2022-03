Se lleva hablando una semana de Ana María Aldón, pero ¿qué ocurre con la colaboradora de televisión? El fin de semana pasado ha compartido con todo el público, en un programa de televisión española, la necesidad que tenía de sentirse valorada por su marido y le daba un toque de atención 'vamos a vivir la vida'.

Ana confesaba que el documental de Rocío Carrasco había pasado factura en su matrimonio, en el sentido de que José Ortega Cano estaba muy bajo de ánimo y daba a entender que no estaba al cien por cien en su relación. La colaboradora provocaba un terremoto en los medios de comunicación porque se podía entender en sus palabras que estaba intentando llamar la atención al torero para que su relación no se fuera a pique.

Siete días más tarde, Ana María Aldón se sienta de nuevo en su programa y es la protagonista de sus primeros minutos en emisión. En su presentación ha aprovechado para soltar una serie de titulares que no han dejado indiferente a nadie:

"No esperaba comprensión ninguna", "me extraña que Rocío Flores hable de mi matrimonio y no de sus temas", "esperaba una reacción por parte de mi marido".

Tres frases demoledoras que evidencian que Ana María Aldón habló públicamente de su matrimonio el fin de semana pasado con el objetivo de revivir la llama de su amor y darle un toque de atención a Ortega Cano. Algo que no ha sucedido porque ni el torero ha hablado con ella, ni ha cambiado su actitud.

La colaboradora de televisión está visiblemente cansada y no se siente apoyada por nadie de la familia de su marido, así lo ha dejado entrever. Con estas, se muestra más fuerte que nunca y con ganas de ser protagonista de su vida. Se le ha podido ver un cambio no solo en la actitud, sino también personal y físico que llevaría produciéndose desde que participara en 'Supervivientes'.

En Honduras, Ana María ya hablaba de una rutina pesada en su día a día y aprovechó el reality para disfrutar y desconectar de toda la realidad de su vida. Desde ahí, la colaboradora comenzaba a cambiar hasta llegar a ser quien es hoy en día, una mujer que tal y como comentaba el fin de semana pasado, necesita salir, disfrutar de la vida, viajar, hablar, relacionarse, algo que no tiene con el torero.

Sin duda, la actitud de Ana María Aldón en el programa este sábado evidencia un agotamiento personal y anuncia un posible resurgir como persona después de haber estado durante años a la sombra de Ortega Cano y en un segundo plano, que el torero ha fomentado, debido al amor incondicional que este siente a día de hoy por Rocío Jurado.