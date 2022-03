Días complicados para Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja no puede ocultar su preocupación ante el inminente juicio por el que la tonadillera podría ser condenada a tres años de prisión acusada de un presunto delito de insolvencia punible por la venta de La Pera en 2015.

Un tema muy doloroso tanto para la artista como para su hija, que prefiere no pronunciarse sobre las desesperadas medidas de su madre para intentar cancelar el juicio del próximo día 22 de marzo aportando informes médicos y psicológicos para demostrar que está indispuesta a nivel anímico para hacer el paseíllo a los Juzgados de Málaga.

Consciente de este delicado momento para su madre, que revive su peor pesadilla, Isa sigue justificando que no llamase a su hijo Alberto por su cumpleaños ya que, como ya ha contado y ahora reitera, "no tiene teléfono" porque le han recomendado que lo mejor es que ahora no esté en contacto con nadie para intentar recuperarse a nivel anímico.

Una comprensión hacia Isabel Pantoja que no comparte Asraf, que no ha dudado en criticar a su 'suegra' por haber hablado con colaboradores como José Antonio Avilés y sin embargo no felicitar a su nieto en un día tan especial. Unas declaraciones que, como aclara Isa, no han pasado factura en su relación, ya que también entiende la postura de su novio: "No hablamos mucho del tema porque sería como escarbar un poco ahí y no es plan, es normal que él diga que le parece feo si que no haya felicitado a Alberto si le han contado que ha contestado a un periodista, pero yo igualmente voy a defender a mi madre y ya está". "Tenemos confianza absoluta y puedo hablar de cualquier tema, lo que pasa es que hay otros temas de los que no hablo porque para mí es complicado, pero con él está todo bien", asegura.

Y si Isa defiende a capa y espada a su madre, no pasa lo mismo con su hermano. Si en su última aparición en 'El programa de Ana Rosa' la colaboradora tendía la mano a Kiko Rivera después de que éste desvelase que padece diabetes, ahora deja claro que la enfermedad no hará que cambien las cosas con el Dj.

Los hijos de Isabel Pantoja no mantienen ningún tipo de relación desde hace meses y parece que por el momento va a seguir allí, ya que Isa no quiere saber nada de su hermano desde sus brutales declaraciones en la revista Lecturas contando que la pilló intentando cortarse las venas en Cantora. "Ojalá que se cuide que es lo importante y ya está, pero que yo me preocupe por su salud no significa que vayamos a estar como antes ni mucho menos, estamos igual", ha dejado claro.

¿Demandará finalmente a Kiko por sus declaraciones en su última entrevista? Por el momento es algo de lo que Isa prefiere no hablar: "Eso queda para mí".

Además, la peruana nos ha hablado del complicado momento que vive Anabel Pantoja, ya que a su prima se le ha juntado una fastidiosa faringitis con el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, y la operación a la que se va a someter su madre, Merche Bernal.