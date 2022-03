Fiel a su cita con la ópera, Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder el estreno de la última propuesta del Teatro Real, 'Ángel de fuego'. Rivalizando en elegancia con la otra gran protagonista de la tarde, Isabel Preysler, la socialité apostó por un look sobrio a la par que sofisticado, con un vestido midi asimétrico en color negro y unos stilettos en burdeos con detalle joya en la parte delantera.

Tan sincera como de costumbre, Carmen - una de las mujeres más estilosas de nuestro país - no ha dudado en pronunciarse sobre el 'boom' de Victoria Federica, que cada vez gana más popularidad como influencer, convirtiéndose en un gran reclamo para las marcas más exclusivas y acaparando todas las miradas en los eventos a los que asiste: "Me parece que está muy mona, tiene el mejor estilista de España que es su padre y es el que la guía, el que la ha llevado a París y el que le dice qué se tiene que poner. Jaime de Marichalar hay que reconocer, de otra cosa no sé, pero de moda lo sabe todo"

Eso sí, la empresaria reconoce que le encantaría ver a la hija de la Infanta Elena "hablando así, directamente con los medios", y no tan esquiva como acostumbra cada vez que ve a una cámara. "Es muy joven, todavía no tiene un background de vida y poco a poco iremos conociéndola", apuesta Carmen que, reconoce, "Victoria tiene que mantener el listón muy alto. Tampoco es un personaje, te quiero decir, es nieta de reyes, sobrina de rey, hija de una infanta. Ese es su mayor valor, de momento, ella, como dicen, nobleza obliga".