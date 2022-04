La periodista Carme Chaparro lleva unos días en el centro de la polémica tras publicar un artículo en el que aseguraba que a Vox "le viene maravillosamente bien" que el detenido por su relación con la brutal agresión sexual a una menor en Igualada no sea español. En el texto, aseguraba que debía ser "un día para felicitar a las fuerzas de seguridad, pero no". La periodista también apuntaba que el detenido "tampoco viene de un país europeo ni tiene capacidad económica elevada".

Tras este polémico escrito, la presentadora ha recibido una gran cantidad de críticas, entre ellas una del Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso: "Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad. Pero no. Le viene muy bien a Vox. Qué espanto", escribía en su perfil de Twitter.

Sin embargo, la respuesta más sonado ha venido del líder del partido de ultraderecha Santiago Abascal: "Solo peligrosos fanáticos (y fanáticas) pueden lamentar la detención de un monstruo que paseaba por nuestras calles, y que en cualquier momento podría atacar a una niña indefensa. El cálculo político no debería traspasar unas líneas mínimas de humanidad", ha escrito en Twitter.

Sólo peligrosos fanáticos (y fanáticas ) pueden lamentar la detención de un monstruo que paseaba por nuestras calles, y que en cualquier momento podría atacar a una niña indefensa.



El cálculo político no debería traspasar unas líneas mínimas de humanidad pic.twitter.com/JRYJcuskhj — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) 23 de abril de 2022

Chaparro, por su parte, no se ha quedado callada y ha replicado al líder de Vox: "Le voy a pedir educadamente que se retracte, porque es mentira que lamento la detención del monstruo del violador de Igualada. El texto dice todo lo contrario. Voy a pensar bien, que usted lo dice porque no lo ha leído y no porque difame a propósito y miente. Espero su respuesta".

Para facilitarle el trabajo, le pongo una captura del texto:



. Gracias a los Mossos, que han salvado la vida de las futuras víctimas del monstruo.



. Trabajo extraordinario de la policía cuando no había apenas pistas.



. La detención es un milagro. pic.twitter.com/iN4w3CUce0 — Carme Chaparro 🇺🇦🕊 (@CarmeChaparro) 24 de abril de 2022

Además, Carme ha publicado una imagen en la que se puede leer un fragmento del artículo donde califica de "monstruo" al agresor. Además, añade que su detención en su milagro a la vez que aplaude el "trabajo extraordinario de la policía cuando no había pistas". Por el momento, Abascal no ha respondido a la periodista