Radiante y contando las semanas para verle la cara a su segundo hijo, Elena Furiase ha celebrado el día de la Madre acaparando todas las miradas en la alfombra roja de los IX Premios Platino. Y es que la actriz se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un elegantísimo vestido blanco palabra de honor con aplicaciones en plata en el escote con el que presumió de su abultada tripita de embaraza.

Tan simpática como siempre, la hija de Lolita Flores nos ha contado cómo se encuentra y ha desvelado el motivo por el que, a pesar de que lo sabe hace tiempo, Gonzalo Sierra y ella prefieren mantener en secreto el sexo del que será su segundo hijo

- CHANCE: Qué guapa estás, estás radiante.

- ELENA: Muchas gracias.

- CH: Decías que era difícil encontrar ropita premamá y mira cómo te vemos.

- ELENA: Bueno, es que es difícil, no encontrarla, ver a modelos que realmente estén embarazadas para saber cómo queda. Este, he de decir, que está hecho a medida.

- CH: Dicen que las mujeres embarazadas siempre están deslumbrantes, tú estás guapísima. ¿Te han dicho alguna vez que irradias?

- ELENA: Pues sí. Me lo han dicho en este embarazo y me lo dijeron en el anterior pero yo, claro, a una le cambia mucho el cuerpo, le salen carnes donde no había.

- CH: Eso es maravilloso, es producto del embarazo.

- ELENA: Por supuesto, yo estoy feliz y además, lo primero que hay que tener es salud y la tengo. Es un cambio en el cuerpo de una mujer, tengas el cuerpo que tengas, al final ganas más peso y se te hincha la boca y las manos, pero lo llevo bien.

- CH: No es la primera vez.

- ELENA: Claro, y además, este embarazo ha sido buscado, no como la vez anterior. Una sabe lo que se va a esperar. Yo no me deprimo, ya volveré a mi peso, con calma.

- CH: Día de la Madre, te tenemos que felicitar y por partida doble.

- ELENA: Partida doble, bueno, por ahora a mí eso de hablar de este cuando todavía no está me da un poquito de cosa...

- CH: Supongo que también has felicitado a Lolita, tu madre.

- ELENA: Sí, hombre, claro.

- CH: ¿Qué destacarías de ella y qué destacas tú como mamá?

- ELENA: ¿Qué destacaría de mi madre como madre? Uf, no sé. Yo creo que todo: su dedicación, su amor, su cariño, su empatía, su saber escucharnos en todo momento, su libertad, la libertad con la que nos ha criado y nos ha dejado elegir nuestra vida. ¿Qué destacaría yo como madre? Esta mañana me decía mi marido "gordi, felicidades" y dice "eres una madre muy intensa pero eres la mejor madre del mundo". Así que creo que soy una madre muy intensa. Hay muchas veces que me dice "eres como de las de antes".

- CH: ¿Te pareces a tu madre como madre?

- ELENA: Sí, además, soy de "ay, que no le gusta la cena al niño" pues rápidamente le hago unos macarrones. Es como venga, que comas, a ver si va a hacer frío. Hace veinticuatro grados y "llévale una chaquetita por si acaso".

- CH: Este embarazo, ¿cómo ha sido de diferente con el anterior?

- ELENA: Bueno, nada que ver. En el primer embarazo pude disfrutarlo muchísimo, pude hacer lo que me dio la gana y en este, ya tenía otro al que dedicarme. No tiene nada que ver.

- CH: ¿Cómo esperas la recta final?

- ELENA: Espero que sea una hora corta y que venga, sobre todo, con mucha salud.

- CH: ¿Sabes el sexo del bebé?

- ELENA: Sí, lo sé, pero no lo voy a decir, lo siento. No lo quiero decir, no por nada, no lo quiero decir porque hasta que no nazcan, a mí me cosa si se dice niño o niña, ya se da una vida que a mí me da mucho apuro.

- CH: ¿Te ha dado alegría conocer el sexo?

- ELENA: Me daba igual, pero no os voy a dar pistas.