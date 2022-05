Volcada en su carrera musical y en uno de los mejores momentos de su vida a todos los niveles, Rosa López ha sido una de las protagonistas de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', el concierto homenaje a 'La más grande' que su hija Rocío Carrasco ha organizado en Sevilla después del éxito de la primera edición en Madrid el pasado mes de marzo.

Espectacular, la artista ha acaparado todas las miradas con un peinado felino con volumen y un ajustado vestido de lentejuelas blancas, con escote bardot y mangas abullonadas. Emocionadísima y gran admiradora de Rocío Jurado, Rosa ha confesado que la de Chipiona ha sido un ejemplo tanto para ella como para el resto de cantantes del cartel, entre las que se encontraban Marta Sánchez, Lorena Gómez o Roko: "Hoy rendimos homenaje a todas las mujeres que estamos aquí y nos sentimos un poco como ella, fuertes, empoderadas y con un espíritu de trabajo tremendo como tenía ella, creo que todas las mujeres que estamos aquí hoy tenemos eso en nuestro corazón y nos lo enseñó ella, estaba adelantada a los tiempos. Yo vengo de dos semanas inhumanas de trabajo y estoy como si no hubieran pasado de la emoción que tengo".

Y es que, a la promoción de su single se une su compromiso con Eurovisión, ya que como representante española en el eurofestival en 2003, la triunfita está volcada en el certamen y estará presente el sábado en Turín. Confiada, Rosa está convencida de que nuestro país "va a quedar en un muy buen puesto" y no tiene más que buenas palabras para Chanel Terrero, a quien confiesa que tiene mucho cariño. "Estoy emocionada, la adoro, me parece una trabajadora como la más grande, completa... una niña que trabaja desde que era muy chica" apunta, con el pálpito de que "por fin vamos a tener sobre el escenario de Eurovisión lo que siempre hemos querido, espectáculo, esa fuerza*".

Eso sí, Rosa prefiere evitar comparaciones - que ya sabemos que son odiosas - y señala que la artista y ella no tienen nada que ver y cuando ella se presentó al festival, "era otra España". "Hace 20 años era otra cosa, si yo me pongo ahora y hago lo que Chanel, no sé lo que pasaría" asegura divertida.

A poco más de un mes de la boda de Chenoa, la de Granada continúa sin confirmar si está invitada y, misteriosa, responde con un "preguntarle a ella que os lo va a explicar mejor. Hace poco la he visto y preguntarle que ella responde a todas las cosas" cuando le preguntamos por este tema.