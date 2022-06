María del Monte se ha convertido en la gran protagonista del pregón del Orgullo LGTBIQ+ 2022 en Sevilla. La cantante y artista fue la encargada de leer el manifiesto que abría esta celebración en la capital andaluza, recibiendo el cariño y los aplausos de los presentes en el acto por la confesión que realizó: "Hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí".

"Claro que tengo mi familia, pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico mi derecho a que siga siendo mía. Jamas en mi vida me he escondido de nadie, y ni lo voy a hacer por amar. Nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido esa suerte. ¡Cómo me voy a esconder de eso!", afirmó la cantante en este pregón.

María del Monte hablando de su familia de hace 23 años y diciendo que es una más de nosotras 😭😭 #PrideSevilla2022 pic.twitter.com/oQsFLGND8A — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) 23 de junio de 2022

"¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente? Quizás sí he intentado proteger a esa familia porque todos sabéis que si yo soy mecanógrafa no pasaría nada. Por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente que quiero sufra", continuó diciendo María del Monte, recibiendo los aplausos de la gente que se congregó en la Alameda de Hércules de Sevilla.

Ver a María del Monte bailando Believe de Cher con una bandera del Orgullo era algo que no esperaba #Pride #OrgulloSevilla2022 pic.twitter.com/CeKPJ8RSsR — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) 23 de junio de 2022

Además de este gesto de visibilidad y libertad, María del Monte también disfrutó del evento. La también concursante de la segunda edición de 'Tu cara me suena' también bailó junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, al son de 'Believe' de Cher, una de las canción más icónicas del colectivo, con un mantón con los colores de la bandera LGTBIQ+.