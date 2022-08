Cansada de que le pregunten constantemente si está embarazada y de que cada fotografía que comparta en redes sociales desate las especulaciones, María Pombo ha decidido dar un golpe sobre la mesa y zanjar los rumores, dejando claro que no está embarazada y que no le hace ni pizca de gracia tener que desmentir periódicamente que esté esperando su segundo hijo.

"Sé que generalmente comentarios como "esa carita es de embarazada" o "ay esa tripita" se hacen con la mejor de las intenciones, pero la pregunta de '¿estás embarazada?' en ningún caso es positiva" ha estallado la influencer, cansada de que se especule con su posible embarazo cada vez que publica una imagen en bikini.

"Yo, según muchas personas en las redes sociales llevo embarazada mas de 1 año y los rumores suelen coincidir cada mes cuando tengo la regla, estoy mas hinchada y me veo peor físicamente" ha añadido, confesando que aunque en su caso "leer esos mensajes casi a diario no me afectan", las cosas podrían ser muy diferentes.

"Si hubiera pasado por un aborto o estuviera en el proceso de querer quedarme embarazada y me estuviera costando, se que lo pasaría realmente mal" ha reconocido, lanzando a continuación una importante petición a sus seguidores: "Por favor, por infinitas razones vamos a dejar de preguntar a las mujeres si están embarazadas". "Sobre todo porque en ningún caso se va a obtener respuesta a esa pregunta" ha zanjado, sumándose así a la reivindicación de otras celebrities como Laura Escanes, Lucía Rivera, Alba Díaz o Adara Molinero, que recientemente se han visto obligadas a desmentir los rumores de embarazo surgidos por alguna imagen con una 'sospechosa' tripita que ya les gustaría al resto de las mortales.