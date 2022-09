En el punto de mira por su posible acercamiento con Kiko Hernández en la comida que María Teresa Campos organizó hace unos días en su casa, Alejandra Rubio ha reaparecido en la fiesta de cumpleaños de su madre, Terelu Campos, y ha aprovechado para dejar claro que su relación con el colaborador de 'Sálvame' sigue siendo exactamente la misma; es decir, nula.

"Con él no tengo ninguna relación y ya he dejado clara mi postura públicamente, que no ha cambiado" ha explicado, asegurando que las cosas no son tal y como se han publicado en diferentes medios de comunicación: "Mi abuela no intentó reunir a nadie, yo fui a ver a mi abuela como voy siempre, mi postura siempre sigue la misma".

Muy guapa con unos pantalones cargo negros y un top de strass de máxima tendencia, Alejandra nos ha contado que por el momento no hay proyectos para volver a televisión tras su reciente entrevista en el 'Deluxe', por lo que está "centrada" en su verdadera pasión, sus estudios de arte dramático. "No sé si me veréis en la tele, pero he estado fenomenal, he aprendido muchísimo y espero volver" ha reconocido. "Cada día aprendiendo más porque al principio estaba mucho más tímida, me he soltado bastante pero todavía me queda mucho" confiesa.

Unas declaraciones que hizo a su llegada al cumpleaños acompañada por su novio desde hace un año, Carlos Agüera, con el que protagonizó una acalorada discusión cuando la fiesta estaba en pleno apogeo. La pareja, muy seria, salía de la cervecería bastante tensa y era el malagueño el que muy enfadado recriminaba algo a Alejandra, que nerviosa y pensativa, intentaba calmar a su chico sin mucho éxito, ya que el 'yerno' de Terelu acabó abandonando el lugar, dejando allí a la influencer.