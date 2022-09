Después de las declaraciones de Ana María Aldón en 'Ya es verano' dejando entrever que está 'separada' de hecho de José Ortega Cano al revelar que apenas coinciden, que hablan sólo de temas relacionados con su hijo José María y que no duermen juntos, el torero ha estallado. "No puedo más, me parece muy fuerte que hable así de su marido" ha declarado el maestro, como publica en exclusiva la revista 'Semana', señalando que las confesiones de su mujer sobre su crisis matrimonial están "fuera de lugar".

Un reproche al que Ana María no ha tardado en reaccionar, respondiendo a su todavía marido con ironía: "¿Qué conté? La realidad. Hay tantas cosas fuera de lugar" ha asegurado, reafirmándose en que es cierto que no hacen vida de pareja y dejando caer que las declaraciones de Ortega Cano tampoco han sido las más adecuadas en el peor momento de su relación. Unas declaraciones que ha hecho poco después de publicar un enigmático mensaje en Instagram acerca de la 'nueva etapa' que se prepara para afrontar a su regreso a Madrid y al domicilio familiar después de un verano en el que apenas se ha visto las caras con su todavía marido: "A veces no está mal perder el rumbo, pues se descubren nuevos caminos". "Seguimos pedaleando hacia nuevas etapas. Gracias por acompañarme en este sendero" ¿Qué quiere decir Ana María? ¿Está Ortega Cano en su futuro o, por el contrario, se ha dado cuenta de que quiere emprender una nueva vida sin el diestro tras superar el delicado momento anímico que la mantuvo alejada del foco mediático buena parte del verano?