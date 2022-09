Todo tenemos algún alimento que no soportamos. Unos los toleramos mejor que otros, pero hay quien odia determinados productos con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Muchas veces ni siquiera hay un motivo pero es así. El archiconocido periodista Carlos Herrera es una de estas personas, según ha reconocido él mismo en el inicio de su programa radiofónico: Herrera en Cope.

El conocido profesional admite que hay un alimento que detesta por encima de todos porque le parece "el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", tanto que no sólo no lo ingiere, sino que ni lo toca ni lo compra cuando está en el supermercado o el mercado. Pero, ¿qué es lo que le parece tan repulsivo a Carlos Herrera? ¿Realmente es tan repugnante?

La opinión de Carlos Herrera

Para el periodista que conduce el programa Herrera en la Cope, hay un producto que no se atreve "ni a tocar", ya que lo considera un auténtico "detritus" y "yo no compro detritus. Si lo quiere comprar otro, allá cada uno con lo que haga. En mi cocina, no, desde luego", asegura.

No hay un motivo lógico ni claro para este comportamiento, máxime cuando se trata de un producto común y ampliamente utilizado por gran parte de la población. ¿Qué es lo que Carlos Herrera odia con tanta intensidad? Pues nada más y menos que la mantequilla. A cualquiera podría parecerle deliciosa o, al menos, resultarle indiferente, pero a este profesional de la comunicación es algo que le repugna hasta el punto de asegurar que siente "odio absoluto" hacia ella.

Es que "es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", insiste. ¿Cuáles son sus motivos? Ninguno. O al menos no los ha revelado aún. Simplemente detesta la mantequilla y ya está. No hay más. Cada uno tiene sus manías.