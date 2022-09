Laura Escanes marca tendencia. La mujer de Risto Mejide es una de las creadoras de contenido digital o 'influencers' más conocidas de España y cualquier cosa que haga desata la locura entre sus miles de seguidores. Y esta vez no ha sido menos cuando Laura Escanes se ha sumado a la última tendencia en manicuras: las uñas perladas.

Las uñas glaseadas presentan numerosas ventajas con respecto a los tonos que se emplean en otras manicuras: realzan el moreno y, al contar siempre con colores claros, combinan con todo el guardarropa y dejan una mano limpia y aseada, sin necesidad de imposturas. Y es que las uñas perladas son muy versátiles: igual te pueden servir para un evento que para el día a día, te quedarán a la perfección igual con unos vaqueros que con un vestido de noche, así que ¿quién puede ofrecer más?

Cómo son las uñas de Laura Escanes

Laura Escanes ha sido una de las primeras en sumarse a la tendencia de las uñas perladas, de la que también son fieles seguidoras figuras tan destacadas como la modelo Hailey Bieber u otra de nuestras famosas patrias: la actriz Paula Echevarría.

La mujer de Risto Mejide ha elegido el blanco perlado para lucir esta manicura tan de moda en unas uñas largas y redondeadas en la punta. Para hacértelas igual no tienes más que poner un polvo irisado sobre la laca de uñas, lo que le dará un efecto glaseado inconfundible. No obstante, has de saber que también puedes optar por una laca de uñas perlada: el efecto iridiscente no será tan pronunciado pero es mucho más fácil de aplicar y de hacer en casa.