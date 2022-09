¡La familia Pombo está de enhorabuena! A pocas semanas de convertirse en padres por primera vez, Marta Pombo y Luis Zamalloa se han comprometido y así lo han anunciado, pletóricos, en sus redes sociales: "No podemos ser más felices" han confesado, acompañando la feliz noticia de dos imágenes en las que la influencer, acompañada por su flamante prometido, posa sonriente frente al mar presumiendo de su anillo de compromiso.

"Y como nos dijeron en el cole, el orden de los factores no altera el producto! Te quiero para toda la vida. Y Mati lo vivirá con nosotros" añade la hermana de María Pombo, revelando así que la boda contará con una invitada de honor que no es otra que la primera hija de la pareja, una niña muy deseada llamada Matilda cuyo nacimiento está previsto para mediados del mes de octubre.

Un compromiso sorpresa que rápidamente ha generado multitud de comentarios de algunos de los amigos más populares de Marta y Luis, como Teresa Andrés Gonzalvo, María G. de Jaime, Tomás Páramo o Laura Escanes, y de las hermanas de la novia, María y Lucía Pombo, felices al enterarse de que pronto se irán de boda nuevamente.

Se tratará del segundo enlace para la influencer, que estuvo casada un año con Luis Giménez, con el que sigue manteniendo una buena relación y del que se separó a principios de 2021. Meses después, y tras superar una depresión sobre la que se ha sincerado en más de una ocasión, Marta conocía a Luis Zamalloa y el flechazo era instantáneo. Tanto es así que apenas 14 meses después la pareja está a punto de dar la bienvenida a su primera hija en común y anuncia una boda que, previsiblemente, tendrá lugar en el verano de 2023.

Horas antes de hacer público su compromiso Marta asistía, con su hermana María y otras influencers como Anna Ferrer, Violeta Mangriñán o Laura Matamoros, a un evento privado en una conocida peluquería de la capital y, radiante, posaba para las cámaras presumiendo de su abultada barriguita de embarazada: "Estoy de maravilla. No me queda nada, un mesecito". "Está siendo un embarazo muy bueno y no me puedo quejar porque sigo con mi rutina y no dejo nada. Buceo con tibuones, veraneo en el norte... todo" nos contaba ilusionada, sin dar ninguna pista del notición de su boda con Luis, al que no duda en definir como el hombre de su vida.