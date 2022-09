El compromiso matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido sin duda en la noticia de la semana y, probablemente, en el tema del que más hablaremos en los próximos meses. A punto de celebrar su segundo aniversario de relación, y más enamorados que nunca, la pareja ha decidido dar el paso de convertirse en marido y mujer, como la Marquesa de Griñón desvelaba muy emocionada.

"Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor* y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. (...) Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás" compartía Tamara en Instagram, mostrando además por primera vez su impresionante anillo de compromiso, con tres diamantes en forma de lágrima.

Un notición del que la socialité ya ha desvelado en 'El Hormiguero' los primeros detalles, como que su madre, está encantada con su compromiso, la fecha del enlace - el 17 de junio de 2023 - o el lugar donde se dará el sí quiero con Íñigo, el Palacio El Rincón, propiedad de Tamara y de su hermano Manolo Falcó.

Y hablando de Isabel Preysler, la socialité ha reaparecido en la fiesta con la que Ira de Furstenberg ha celebrado por todo lo alto su 82 cumpleaños en el Palacio de Liria. Un evento muy especial al que la filipina asistió sin la compañía de Mario Vargas Llosa y en el que, muy seria, evitó pronunciarse sobre la futura boda entre Tamara e Íñigo. Una gran alegría para toda la familia sobre la que sin embargo la 'reina de corazones' ha preferido guardar silencio.