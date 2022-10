Tamara Falcó sigue de actualidad pero por motivos muy diferentes a su ruptura con Íñigo Onieva. La marquesa acudió hace unos días a un evento ultracatólico en México donde lanzó unas polémicas declaraciones: "Hay tantos tipos de sexualidades, hay tantos sitios donde puedes ejercer el mal".

Poco después, Jorge Javier Vázquez reprendió públicamente a Tamara por sus declaraciones y pidió a amigos de la famosa, como Juan Avellaneda, que se rebelasen contra ella "y no estén en silencio". Ahora, el diseñador ha decidió defender a su amiga públicamente, al mismo tiempo que respondía a las declaraciones del presentador.

"Tamara siempre ha estado en eventos que está clara mi posición sexual y ha estado siempre apoyándome. Para mí no tienen ningún sentido esas cosas. No hay que darle más bombo", pedía Avellanada en 'Fent la mà', un programa de RTVE Cataluña.

En una respuesta más directa al presentador, Juan alega que "si tengo que hablar algo, lo hablo. Como todo en mi vida privada, lo hablo con los amigos en mi vida privada. No tengo que estar diciendo nada. Mi condición sexual la sabe todo el mundo", ha dicho intentando justificar su amistad con Tamara.

Para dar por zanjado el asunto, ha vuelto a reiterar que Falcó siempre ha estado a su lado: "Tamara siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Fue la primera persona que me dio la enhorabuena por casarme. No tiene ningún sentido lo que se ha dicho. No es homófoba en absoluto".