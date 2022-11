El exguitarrista de Duran Duran, Andy Taylor, residente en Ibiza desde hace años, se perdió la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2022 en Los Ángeles al encontrarse en la isla recuperándose de un tratamiento de cáncer de próstata metastásico en fase 4.

Duran Duran asistió a dicha ceremonia el pasado 5 de noviembre y la idea era que el exguitarrista se reuniese en el escenario con la banda por primera vez en 17 años, según publica la web gritaradio.com.

Sin embargo, no pudo ser así. Durante la gala el vocalista Simon Le Bon explicó como hace cuatro años a Andy le diagnosticaron un cáncer de próstata en etapa cuatro. Le Bon leyó una carta del propio Taylor en la que aseguraba que aunque su condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, "no hay cura".

"Recientemente me estaba yendo bien después de un tratamiento muy sofisticado para prolongar la vida, eso fue hasta hace una semana más o menos cuando sufrí un contratiempo”, explicó en la misiva.

Taylor aseguró que volar desde su casa en Ibiza a la ceremonia en Los Ángeles “sería exceder mis límites”.

“Sin embargo, nada de esto necesita ni debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años”, continuó Taylor.

El exguitarrista continuó diciendo que estaba enormemente decepcionado de no haber podido asistir" ya que incluso compró una guitarra nueva. "Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos", concluyó tras manifestar su asombro por la durabilidad de la banda.

Taylor vive en su casa de Sant Carles con su familia desde 2006, aunque viajaba a la isla desde 1991. A principios de los 80, cuando Duran Duran y Spandau Ballet empezaron, la música que se ponía en los clubes de la isla eran las versiones dance de sus canciones melódicas. Vino por primera vez en 1991, era la época de Ku y de la `vieja Eivissa´, y luego actuaron en el festival Ibiza 92. "Me gustó aquella Ibiza bucólica donde la gente tenía un magnífico estilo de vida, una filosofía muy rock´n´roll y todo era muy auténtico", explicó a este diario el música en 2008, con motivo del lanzamiento de un nuevo disco.

Cuando empezó el éxito de Duran Duran, al estar mucho tiempo separado de su mujer y tener el acoso de la prensa británica, decidieron vivir en la isla y descubrieron que podían pasarlo muy bien con gente muy similar a ellos. "Además, aquí los medios de comunicación están lejos y puedes tener privacidad. Es un lugar maravilloso para los niños... si los vigilas bien (risas)", afirmó entonces Taylor.