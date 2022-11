Sin palabras nos dejó este lunes Marta López Álamo durante la entrega de los Premios Woman en el Casino de Madrid. Y no por lo espectacular que estaba con un minivestido negro repleto de volúmenes 'made in Spain', sino por el inesperado anuncio que ha hecho, revelando que deja España por una temporada para seguir su proyección internacional en el mundo de la moda en Dubai. Y a su lado, como no podía ser de otra manera, Kiko Matamoros.

La modelo ha revelado que se trata de una mudanza temporal, de un mes, para probar suerte con varias agencias del país. Este anuncio ha pillado a todos por sorpresa, pues ni el colaborador de Telecinco ni ella habían dado ninguna pista anteriormente. López aseguró a Europa Press que que su novio llevará "maravillosamente bien" estar alejado de la televisión una temporada, y confiesa que está feliz porque el colaborador la acompañe ya que "el mundo de la moda lo malo que tiene es lo solitario que es". "En este caso se ha dado la oportunidad de que Dubái es una ciudad que le encaja a él y se viene conmigo" apunta. Esta mudanza ha hecho pisar el freno a los preparativos de su boda, que se está tomando con calma. "Se me va a echar el tiempo encima. Quiero llevar tres vestidos y no tengo ni idea de cómo serán", asegura.