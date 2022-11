El sorprendente cambio de look de Sandra Férriz deja a todos a cuadros.

Los que siguen la actividad de Sandra Férriz, concursante de La isla de las tentaciones, saben que no está pasando por un buen momento. Hace unas semanas se sometió a una rinoplastia, y el resultado no le ha acabado de convencer. Lo cierto es que no es que no le haya gustado el trabajo del cirujano, pero como para apreciar el resultado final todavía tienen que pasar meses, y ha estado con la cara inflamada bastante tiempo, su autoestima se está viendo bastante afectada.

Esta ha sido la razón que ha llevado a que la influencer decida someterse a un cambio de look radical. Para ello ha decidido ponerse en manos de un reconocido peluquero, Juan Benicio, estilista de la peluquería de Alberto Dugarte. El profesional confiesa que es todo un reto para él este cambio de imagen, ya que Sandra Férriz siempre ha seguido una misma línea estilística y, por supuesto, nunca ha salido del rubio: "Cualquier mínimo cambio que le hagamos se lo va a notar muchísimo", expresa. Darío Sellés y Sandra Férriz: al filo de una ruptura definitiva "¡Guau! Mi madre y Darío van a flipar cuando me vean. No me esperaba este cambio para nada". Esas son las palabras con las que la de Alicante reacciona cuando se mira por primera vez en el espejo. Aunque está sorprendida y no se termina de ver porque todavía tiene que acostumbrarse, comparte que está contenta con el cambio, y que con el pelo así se ve "más mujer, empoderada". Además, opina que cuando su pareja le vea "se va a morir, le va a encantar". Cuando Darío Selles le ve, se echa las manos a la cabeza: "Te queda que flipas. ¿Y Sandra?", espeta el joven nada más verle. Más tarde, aunque le gusta, bromea con el cambio: "Me han quitado a mi rubia. Pareces otra persona".