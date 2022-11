Santi Millán se posicionó en el centro mediático el pasado mes de junio cuando se filtró un vídeo íntimo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa. El contenido se viralizó, convirtiéndose en trending topic y, además, se conoce que se reenvió de manera masiva a través de WhatsApp.

En el momento el presentador de televisión no hizo demasiadas declaraciones al respecto, sino que se limitó a aclarar que el centro del debate no debería ir en la dirección de por qué mantuvo relaciones íntimas extramatrimoniales, sino en que se trataba de un vídeo íntimo y que quien lo hubiera difundido había cometido un delito: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", expuso en una entrevista que concedió al diario ABC.

Culpables identificados

Tras meses de silencio acerca del tema, el presentador ha vuelto a alzar la voz sobre este tema para anunciar que ya ha identificado a los culpables de tal filtración. "El proceso judicial sigue su curso, ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo", dice en ‘El televisero’, donde además afirma sentirse orgulloso de cómo ha avanzado la investigación. "Es lo único bueno puedo que sí puedo decir", ha añadido.

Millán regresó a Got Talent cuando el vídeo saltó a las redes sociales mostrando total normalidad. Por aquel entonces no entró en demasiados detalles, de igual manera que su esposa, Rosa Olucha, que defendió al presentador alegando que la víctima de todo aquello no era ella porque en el vídeo apareciese con otra mujer, sino él por haber sufrido una violación de su intimidad. "Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", sentenció.